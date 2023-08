Rencontre entre Fe front pour le développement du Mali-Mali Jetaa Jekulu (Fdm-Mnj) Et Espoir Pour Démocratie et La République (EDR) : Les deux partis conviennent pour l’organisation des élections présidentielles d’abord

Dans le cadre de ses activités traditionnelles, le parti Front pour le développement du Mali-Mali jètaa jèkulu (FDM-MNJ) a reçu une forte délégation du parti Espoir pour la démocratie et la République (EDR), ce samedi 19 août, à son siège, à Kalaban-Coura. La délégation conduite par le président du parti EDR, professeur Salikou Sanogo, accompagné du secrétaire général, M. Daouda Touré et plusieurs autres cadres du bureau politique national, a été accueilli par le vice- président du parti FDM-MNJ), M. Lamine Camara, assurant l’intérim du regretté président, Ousmane Kamissoko. À noter que M. Camara avait à ses côtes, le secrétaire général du parti, M. Sékou Diarra et plusieurs membres du bureau politique national.

Après les salutations d’usage, une minute de silence a été observée à la mémoire des disparus des deux (02) côtés. Les échanges ont surtout porté sur des sujets d’intérêt commun; notamment: l’historique des évènements qui ont conduit à la création du parti EDR et celle des relations entre le FDM-MNJ et le parti Union pour la République et la démocratie (URD) de feu Soumaïla Cissé; le soutien à la transition dans notre pays, les perspectives des futures élections qui mettront fin à la transition et les sujets d’actualité telle que la situation sécuritaire nationale et sous régionale et le soutien de nos autorités aux autres pays en transition.

À l’entame des échanges, le Pr Salikou Sanogo, président du parti Espoir pour la démocratie et la République (EDR), a tenu à remercier le président par intérim, M. Lamine Camara, vice-président du parti Front pour le développement du Mali-Mali jètaa jèkulu (FDM-MNJ) et ses camarades membres du bureau politique national pour l’accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation qui l’accompagne, avant de définir l’objet de cette rencontre. Selon lui, cette rencontre avec le FDM-MNJ rentre dans le cadre d’une série de rencontres initiée par son parti qui vient juste d’avoir son récépissé de création. L’objectif principal, dit-il, est de renforcer le partenariat entre l’EDR et l’ensemble des partis ayant les mêmes visions et partageant les mêmes idéaux que feu le président Soumaïla Cissé; réunir le plus grand nombre possible des partis politiques qui sont dans la lignée de feu Soumaïla Cissé en vue de la mutualisation des efforts pour traduire en réalité les idéaux du défunt président. Ensuite, ce fut le tour de M. Daouda Touré, secrétaire général de l’EDR, de relater l’historique des évènements qui ont conduit à la création de ce parti. Il a lancé un appel à tous les partis pétris des idéaux du fondateur de l’Union pour la démocratie et la République, (URD) à rejoindre l’EDR pour traduire en réalité les rêves du président feu Soumaïla Cissé.

Prenant la parole à son tour, le président par intérim M. Lamine Camara s’est félicité de la présence de la délégation de l’EDR avec à sa tête son président, le professeur Salikou Sanogo, dans les locaux du FDM-MNJ. Il se dit honoré de cette visite avant d’adresser une salutation fraternelle à toute la délégation. Ensuite, la parole a été donnée à M. Sékou Diarra, secrétaire général du parti FDM-MNJ, qui a procédé à un exposé détaillé de la relation entre son parti et l’ancien parti, l’URD de feu Soumaïla Cissé. Selon l’orateur du jour, la relation entre son parti FDM-MNJ et l’URD de feu Soumaïla Cissé remonte à l’élection présidentielle de 2013 qui a vu la victoire de feu Ibrahim Boubacar Keïta (IBK). Il ajoutera que le FDM-MNJ est membre fondateur du Front pour la sauvegarde de la démocratie (FSD) dont le président fut feu Soumaïla Cissé. À ce jour, dit- il, le FDM-MNJ continue à militer au sein du FSD dont le professeur Salikou Sanogo assure la vice-présidence.

Revenant à la charge, le président par intérim M. Camara a salué tout le courage et tout l’engagement qui ont animé le président Salikou et ses camarades à créer ce nouveau parti, Espoir pour la Démocratie et la République, afin de préserver les idéaux du président feu Soumaïla Cissé. Il a assuré le président Sanogo de l’engagement de son parti à œuvrer avec EDR tant qu’il continue à poursuivre les idéaux du président feu Soumaïla Cissé.

Un communiqué conjoint a sanctionné la rencontre dans lequel les deux partis s’engagent à œuvrer ensemble pour soutenir la transition afin de la conduire à bon port et aussi et surtout à mutualiser leurs efforts afin d’affronter les échéances électorales à venir.

Par rapport à la suite de la transition, les deux (02) partis ont convenu de procéder, d’abord, à l’organisation de l’élection présidentielle, cela en vue de rester dans le temps et respecter les délais impartis à la transition. Concernant la lutte contre la corruption et la délinquance financière, les deux partis félicitent les autorités pour les efforts consentis dans ce domaine, mais reconnaissent qu’il reste beaucoup à faire. Ainsi, ils exhortent les autorités à doubler d’effort et à demeurer interagissant afin d’éradiquer ce fléau qui anéantit tout effort de développement. Ils invitent le gouvernement à poursuivre ses efforts dans l’assainissement de la justice pour la rendre équitable et égale pour tous.

Concernant la situation politique au Niger, marquée par le coup d’État qui a mis fin au régime de Mohamed Bazoum, les deux partis se disent solidaires aux autorités et soutiennent les décisions prises par celles- ci face à cette situation.

Pour finir, les deux (02) partis se sont engagés à multiplier ces genres de rencontres et d’échanges sur les grandes questions d’actualité au Mali, en Afrique et dans le reste du monde. Ainsi, dira le vice-président Lamine Camara, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble et en conjuguant nos efforts nous pouvons parvenir à l’édification d’un Mali émergeant comme le souhaitait feu Soumaïla Cissé.

Daouda DOUMBIA

