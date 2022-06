Comme à l’accoutumée, à l’issue de la rencontre entre le Premier ministre et l’association des ressortissants de Diré la semaine dernière, la page Facebook de la Primature nous a servi de la salade. Dans leur compte rendu, les communicants ont suscité de l’optimisme au sein de l’opinion publique à travers l’annonce de la libération des localités entières de Diré. Mais, cet optimisme n’a été que de courte durée.

De plus en plus, des Maliens commencent à se méfier des informations distillées par la Primature sur sa page Facebook. Une structure qui était jusque-là créditée d’être incontestable. Mais, de plus en plus, les visiteurs prennent soin de vérifier le compte rendu les concernant avec le Chef du gouvernement. C’était le cas ce lundi 1er juin 2022.

Dans un compte rendu de la rencontre entre le Premier ministre et l’Association des ressortissants de Diré, ceux qui croient encore en cette page avaient été enthousiasmés par l’annonce de la libération des localités dudit cercle du joug de l’insécurité. Dans leur commentaire, pardon, compte rendu, les services de la communication de la Primature indiquent : « Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a reçu le mardi 31 mai, les membres de l’Association des ressortissants de Diré, venus affirmer leur soutien total à la Transition, suite à leur satisfaction aux avancées remarquables constatées sur le plan sécuritaire. Des localités entières ont été libérées, ont constaté les ressortissants et la vie commence à reprendre son cours normal dans plusieurs zones. Toutefois, cela mérite d’être poursuivi et renforcé par le déploiement des forces de sécurité dans les zones encore instables, ont-ils recommandé.

Les ressortissants soulignent la place centrale de Diré dans le processus de développement avec son potentiel agropastoral.

Ils ont déjà réussi à mener de nombreuses actions dans le cadre de la souveraineté alimentaire et souhaitent l’appui technique de l’Etat. Diré doit relever aujourd’hui trois défis majeurs, ont-ils souligné avec force. Il s agit du défi sécuritaire, du défi alimentaire et du défi de la cohésion sociale.

Le Premier ministre n’a pas manqué de saluer les initiatives déjà prises par les ressortissants de Diré. Cela ne m’a pas surpris, dira Choguel Kokalla Maïga. Rarement le Premier ministre a rencontré une communauté aussi structurée que cette association qui n’a pas attendu l’Etat pour agir. Vos préoccupations font partie de nos missions, a conclu le chef du gouvernement qui a rassuré ses hôtes que les doléances exprimées seront transmises aux plus hautes autorités ». Malheureusement, ce message rassurant n’a été qu’éphémère. Car, la vigilance d’Ibrahima Boubacar Yoro Maïga ne s’est pas fait attendre. Il a vite déniché des contrevérités dans ce compte rendu.

Dans son démenti, M. Maïga déclare : «Je suis obligé d’apporter des corrections à ce compte rendu qui est loin d’être correct: Je ne pense pas que celui qui a rédigé ce résumé a participé à la rencontre car il n’a dit que le contraire sur le plan sécuritaire. J’ai été présent du début à la fin. Aucun village du cercle de Diré n’a été libéré, au contraire, le nombre de villages abandonnés par l’Etat a augmenté depuis deux ans maintenant.

Diré est le seul cercle pratiquement qui n’a pas de base militaire. Les ressortissants ont été clairs avec le Premier ministre sur ce plan, à savoir que Diré vit une insécurité jamais connue avant la transition.

Dans le cercle, c’est seulement à Diré-ville que l’école fonctionne. Toutes les écoles ont été fermées.

L’insécurité est grandissante à Diré et nous attendons la réaction de nos autorités pour que la population du cercle retrouve une vie normale.

J’ai le regret de constater que les comptes rendus des rencontres au niveau d’une institution de notre pays ne sont pas fidèles.

Seule la vérité est défendable à long terme».

Oumar KONATE

Commentaires via Facebook :