Il s’agit aussi d’ériger les zones frontalières en espaces de sécurité et de paix

L’annonce a été faite hier par le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga

À la faveur de l’atelier national de concertations, d’échanges et de réflexion pour l’élaboration de la stratégie de sécurisation des zones frontalières dont l’ouverture a eu lieu hier au Centre international de conférences de Bamako (CICB), le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a annoncé la création d’une unité de garde des frontières.

Cette unité, a-t-il précisé, sera un bon moyen de réduire la porosité des frontières. Cet atelier de trois jours est organisé par le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentration en partenariat avec la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma).

Entouré par sept pays, le Mali connaît une crise sans précédent de son histoire avec la multiplicité des attaques des hommes sans foi ni loi tout au long de sa bande frontalière. Cette situation est susceptible d’être la source du franchissement illicite des frontières, de la criminalité transfrontalière, de la traite des êtres humains et du radicalisme violent.

C’est pourquoi, à l’ouverture des travaux de la rencontre, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a affirmé que le Mali se trouve à la croisée des chemins. En plus, a-t-il renchéri, notre pays subit la pression de nouvelles formes d’insécurité caractérisées par les actes terroristes. Dans le cadre de l’application de la politique nationale des frontières, le ministre Maïga dira que son département s’investit pour le retour effectif de l’Administration sur l’ensemble du territoire national et la promotion socioéconomique du pays. Selon lui, il s’agit de procéder à l’érection des zones frontalières en espaces de sécurité, de paix, d’aménagement et de développement durable.

D’où la nécessité de mener des réflexions coordonnées et approfondies sur la gestion des questions de frontière et de sécurité en vue de disposer d’une stratégie de sécurisation des zones frontalières. Laquelle stratégie sera axée sur la création d’une unité de garde des frontières comme l’a annoncé le ministre de l’Administration territoriale.

Auparavant, le représentant de la Minusma, Salifou Coulibaly, a précisé que la Mission s’est toujours mise aux côtés des autorités nationales pour la sécurisation des frontières. Il a réitéré l’engagement et l’appui de sa structure.

Durant trois jours, les gouverneurs, les élus, les directeurs et les services spécialisés plancheront sur la situation d’ensemble des espaces frontaliers à savoir l’enrichissement de l’état des lieux de la situation sécuritaire dans les zones frontalières et transfrontalières, l’identification d’éléments pertinents de stratégie de sécurisation des zones frontalières. En clair, il revient aux participants de faire des propositions concrètes servant de tandem entre «sécurité et développement».

Namory KOUYATÉ

