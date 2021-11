Situation actuelle du pays : Les Partis et Regroupements de Partis politiques pour une transition réussie tient le PM Choguel pour seul responsable

En meeting ce samedi, 06 novembre 2021 au Palais de la culture Amadou Hampaté Ba, les membres du Cadre d’échange des Partis et Regroupements de partis politiques pour une transition réussie au Tali traite l’actuel Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maiga de tous les pêchés d’Israël par rapport à la gestion de la transition.

Dans leur déclaration, le cadre affiche ses inquiétudes par rapport à la mise en place de l’Organe unique de gestion unique des élections. ‘’Après avoir écarté le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, légalement compétent pour l’organisation matérielle des élections, après avoir ignoré tous les actes posés (ateliers, réunions du cadre de concertations MATD-Partis politiques, élaboration d’un projet de loi électoral consensuel) par ce département, le Gouvernement Choguel a décidé de la création et la mise en œuvre d’un Organe unique de gestion des élections contre la volonté de la majorité de la classe politique et de la société civile, ainsi que des techniciens du MATD (Cf atelier des 29 et 30 juillet 2021)’’, regrettent les partis politiques.

La majorité de la Classe politique et de la Société civile, rejette toujours le type d’Organe Unique de Gestion des Elections du Gouvernement, envisagé au forceps par le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga.

En lieu et place d’un Organe unique, pendant cette période de transition, le Cadre des partis politiques estime que le Gouvernement doit, en plus des structures déjà opérationnelles, renforcer la CENI, en lui confiant, notamment, la mission de contrôle de toutes les opérations électorales.

Lors de la dernière visite du Médiateur de la République, indique la Déclaration, le Gouvernement de transition s’est engagé à publier le calendrier électoral avant la fin du mois d’octobre 2021. Force est de reconnaitre que cet engagement n’est pas tenu. ‘’Nous tenons le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga pour seul responsable des conséquences du non-respect des engagements pris devant la Communauté internationale’’.

Bréhima DIALLO

