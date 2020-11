Tournée sous-régionale de SEM Bah N’DAW : étape du Ghana !

Après la rencontre bilatérale, les deux personnalités ont co-animé une conférence de presse. Le Président ghanaéen s’est rejoui du choix porté sur son pays par SEM Bah N’DAW pour sa première visite officielle en tant que Chef d’Etat. Selon le Président AKUFO-ADDO, cela cadre parfaitement avec la volonté des pères de l’indépendance du Mali et du Ghana qui ont bien voulu jeter les bases d’une union sacrée et tissé des liens séculaires et amicaux très profonds entre les deux pays. “C’est à nous, vous et moi, d’écrire cette nouvelle page de cette longue et très riche” a déclaré SEM AKUFO-ADDO.