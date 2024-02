Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’activités, le Bureau du Vérificateur Général (BVG) a conduit une mission de vérification concernant le suivi des recommandations formulées par la mission de vérification financière de l’Office de Protection des Végétaux (OPV) effectuée en 2021 et qui a concerné les exercices 2021 (4ème trimestre), 2022 et 2023 (1er semestre). La vérification a pour objectif de s’assurer que les onze (11) recommandations formulées lors de la vérification initiale ont été mises en œuvre et que les faiblesses constatées ont été corrigées. Elle a abouti à des conclusions qui révèlent qu’au regard du taux de mise en œuvre des recommandations qui est de 37,50%, le niveau de mise en œuvre n’est pas satisfaisant.

Sur onze (11) recommandations formulées à l’issue de la vérification financière de 2021, trois (03) sont entièrement mises en œuvre, une (01) est partiellement mise en œuvre, quatre (04) ne sont pas mises en œuvre et trois (03) sont sans objet parce que l’OPV n’a pas eu l’occasion de les appliquer.

Recommandations entièrement mises en œuvre

Il ressort de la vérification que l’Office de Protection des Végétaux (OPV) tient le registre des offres conformément à la réglementation en vigueur; qu’il a créé les commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des offres et celles de réception des biens et services conformément à la réglementation en vigueur et que sa Régie est approvisionnée avant paiement de toutes dépenses.

Recommandations partiellement mises en œuvre

La mission de suivi a constaté que le Ministre chargé de l’Agriculture n’a pas pris toutes les dispositions pour le renouvellement du mandat des administrateurs de l’OPV. En effet, le Directeur Général de l’OPV a informé le Ministre chargé de l’Agriculture que le mandat des administrateurs de l’Office de Protection des Végétaux est arrivé à terme. Le Ministre a demandé aux structures membres du Conseil d’Administration de l’OPV de lui faire parvenir les noms et contacts de leurs représentants. Toutefois, à la date du rapport, aucun décret n’a été pris pour le renouvellement du mandat des administrateurs de l’OPV.

Recommandations non mises en œuvre

Le Ministre chargé de l’Agriculture n’a pas pris les dispositions pour la relecture des textes de création de l’Office de Protection des Végétaux (OPV) et tenir compte de la teneur des engagements internationaux relatifs à la réglementation en matière phytosanitaire. Le Président du Conseil d’Administration (PCA) ne veille pas à la tenue régulière des sessions du Conseil d’Administration (CA). Le Directeur Général de l’OPV ne veille pas à l’application du cadre organique. L’OPV ne tient pas une comptabilité-matières régulière et ne codifie pas toutes les matières.

Recommandations sans objet

Parce que l’Office de Protection des Végétaux (OPV) n’a pas eu l’occasion de les appliquer, les recommandations suivantes sont sans objet: le respect des critères de sélection des soumissionnaires, le respect des délais de réception des offres et le respect des procédures de décaissement des fonds de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO).

Ibrahim DIALLO, CCOM BVG

Commentaires via Facebook :