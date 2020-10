Médias  : Koussam TV , la première télévision privée de Yanfolila.

Après Radio Koussan FM, bientôt Koussan TV, la 1ère télévision privée en onde à Yanfolila

Des informations crédibles font état du lancement prochain d’une télévision privée dans la capitale du Wassoulou. La chaîne TV qui porte le nom emblématique de Koussan (entité géo-sociologique et nom de commune), serait l’œuvre du promoteur de Radio Koussan, appuyé par des partenaires nationaux qui croient au développement local par le biais des médias.

Plusieurs autres sources indiquent que le matériel technique est presque fin prêt et les locaux en cours d’aménagement. Quant au personnel, son recrutement ne saurait tarder. Des programmes originaux seraient en cours d’élaboration.

La nouvelle Télévision dédiée à l’information, l’éducation, la sensibilisation, la distraction et à la valorisation des valeurs culturelles et sociétales, produira ses émissions principalement en langues locales, au bénéfice de tous ses téléspectateurs. Compte tenu du site d’implantation et des objectifs prioritaires recherchés, la nouvelle télévision privée sera de typologie non-commerciale.

Avec Koussan TV, un groupe de communication de proximité serait-elle la en construction dans le Wassoulou ? Bienvenue et bon vent à la 1ère TV du Wassoulou ! Merci aux promoteurs…

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

