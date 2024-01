UJRM à Ségou. Autopsie d’une région à fortes potentialités, mais peu exploitées

Après Kayes l’année dernière, l’Union des journalistes reporters du Mali (UJRM) a organisé du 16 au 23 décembre dernier, une excursion journalistique à Ségou. La délégation de 28 journalistes a sillonné plusieurs localités dans la région des Balazans. A la Maison de la presse, ce lundi 29 janvier, une conférence de restitution a été organisée à l’intention de la presse.

L’Office du Niger, le barrage Markala, les Ateliers centraux mAjouter un articleilitaires, la COMATEX, l’hôpital régional de Ségou, des sites touristiques notamment « les 7 vestibules de Biton » …. Les membres de l’UJRM se sont rendus compte des potentialités de la région de Ségou et se sont imprégnés des défis auxquels font face les populations et les autorités régionales. « Aujourd’hui, l’Office du Niger ne fonctionne qu’à 10% de sa capacité », a relevé Boubacar Kanouté, président de l’URJM. Ouverte en juillet 2023, après trois années de fermeture, la Comatex, usine nationale de textile, peine à prendre véritablement son envol. Les coupures de courant, et la vétusté des machines sont les principales sources de difficulté de l’usine.

Avec un budget de 5 millions FCFA, l’UJRM a fait venir les journalistes des 8 régions administratives du Mali plus le district de Bamako (ancien découpage administratif). « Cette tournée régionale vise à rassembler chaque année les journalistes reporters des différentes régions dans une localité du Mali afin qu’ils puissent découvrir les réalités du pays et le Mali profond », a indiqué Boubacar Kanouté, à la conférence de restitution. À travers leurs plumes, micros et caméras, a-t-il expliqué, les journalistes peuvent faire débloquer des situations locales à condition d’en être bien informé.

La deuxième édition de la tournée régionale UJRM a été possible grâce à la mobilisation de plusieurs partenaires. Surtout grâce à des grands noms de la presse malienne. Il s’agit, a cité Kanouté, du président de la Maison de la presse, Bandiougou Danté, le parrain de l’initiative et ressortissant de Ségou. La présentatrice vedette de l’ORTM, Hawoye Touré a été la marraine de l’évènement. Quant à Salif Sanogo, ancien DG de l’ORTM, en sa qualité de parrain d’honneur de la nuit de l’UJRM, il n’a pas manqué de conseils à l’endroit de ses cadets de l’UJRM.

Aux dires des conférenciers, après l’édition de Kayes en 2022, celle de Ségou en 2023, la prochaine édition de la tournée régionale de l’Union des journalistes reporters du Mali (UJRM) aura lieu à Sikasso.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

