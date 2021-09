La 18ème session ordinaire du conseil d’administration de l’hôpital du Mali, s’est tenue le mercredi 8 septembre 2021, dans la salle de conférence dudit hôpital sous la présidence de Badou Soumounou, président du conseil d’administration. A l’occasion le PCA déclare « En dépit des difficultés, l’hôpital s’est employé à réaliser la plupart des activités prévues pour la période ». Et il attribue ces résultats à la parfaite collaboration entre le personnel malien et la mission médicale chinoise.

La présente session s’est articulée autour des points suivants : l’examen et adoption du projet d’ordre du jour et du projet d’agenda de la session ; examen et adoption du procès –verbal de la 17ème session ; examen du niveau d’exécution des recommandations issues de la 17ème session ; examen et adoption du rapport d’activités à mi-parcours 2021 .

Selon Monsieur Badou Soumounou, le plateau technique de l’hôpital du Mali s’améliore progressivement. A ses dires, la prise en charge de certaines maladies qui auparavant nécessitaient des évacuations à l’extérieur, sont effectuées par l’hôpital.

Une performance à saluer quant on note que pour mener ses activités durant le premier semestre 2021, l’hôpital disposait de 266 agents. Et pour combler le besoin en personnel, il a utilisé 122 prestataires pour appuyer le personnel permanent. De plus, la 27ème mission médicale chinoise, composée de 23 membres est en activité depuis bientôt un an, a fait savoir Monsieur Soumounou.

Au titre de ses activités à mi-parcours 2021, l’hôpital a obtenu les résultats suivants : 26938 consultations (102%) ; 48 368 examens de laboratoire (99%) ; 3 068 examens scanners (116%) ; 147 IRM (76%) ; 627 interventions chirurgicales (92%) ; 2285 hospitalisations (112%).

Outre ces activités, il faut signaler la prise en charge de 160 cas de cancer dont 85,63% de femmes.

Pour un budget prévisionnel de 5308 906910 FCFA au titre de l’année 2021, durant le 1er semestre, l’hôpital a pu mobiliser 3265536392 FCFA soit un taux de mobilisation de 61,51%. Le président du CA informe que sur ce montant, l’hôpital a exécuté les ressources à hauteur de 29,22% en raison de la lenteur des procédures d’approbation des marchés.

L’hôpital a en perspective plusieurs projets de construction et d’équipement et d’autres projets de renforcement de son plateau technique, de ses ressources humaines, financières.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

