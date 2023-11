Assimi Goita : un président humaniste au service du Mali

Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a encore utilisé une partie de son fonds de souveraineté pour financer la construction d’un centre de dialyse au Centre de santé de référence de la Commune V du district de Bamako. Ce centre flambant neuf permettra aux malades du rein de la commune et des environs d’avoir accès à des soins de qualité et à des traitements adaptés dans un environnement agréable.

Une véritable lueur d’espoir pour les malades du rein de la commune V et environs ! En effet, grâce à la générosité du président de la Transition, ils n’auront plus besoin de se déplacer sur de longues distances ou même à l’étranger pour recevoir des séances de dialyse, ce qui peut être coûteux et difficilement accessible pour beaucoup. L’inauguration du nouveau centre de dialyse de la commune V de Bamako a eu lieu le 31 octobre 2023, en présence du colonel Assimi Goïta, président de la transition.

Cette inauguration montre la volonté du chef de l’État de fournir des soins médicaux essentiels aux personnes atteintes de maladies rénales, qui sont souvent confrontées à des difficultés d’accès aux traitements nécessaires.

L’inauguration de ce centre de dialyse représente une avancée significative dans le domaine de la santé et de l’accès aux soins pour les personnes atteintes de maladies rénales. La dialyse est un traitement vital pour les patients souffrant d’insuffisance rénale, qui permet de remplacer partiellement ou totalement la fonction des reins lorsque ces derniers ne sont plus en mesure d’assurer leur rôle.

Réduire les inégalités en matière de santé

Au Mali, où les infrastructures médicales sontsouvent limitées, l’ouverture d’un centre de dialyse offre aux malades du rein un accès plus facile à ce traitement essentiel.

La construction et l’équipement de ce nouveau centre de dialyse témoignent donc des efforts du président Assimi Goïta, pour améliorer l’accès aux soins de santé et garantir une meilleure qualité de vie aux personnes atteintes de maladies rénales. Ce geste contribue également à réduire les inégalités en matière de santé et à promouvoir l’inclusion sociale en offrant des services médicaux essentiels à tous les citoyens, indépendamment de leur situation socio-économique.

Le président de la transition avait prêté serment le 7 juin 2021, s’engageant à être un leader pour le changement et à redonner au Mali et aux Maliens leur souveraineté sur tous les plans. Dans ce contexte, il avait décidé de renoncer à une bonne partie de son fonds de souveraineté pour le mettre à la disposition du peuple malien, en particulier des plus nécessiteux.

En effet, le chef de l’État en décidant de réduire drastiquement le train de vie de l’État a montré la voie à suivre. Car quiconque met en place des principes et souhaite qu’on les respecte doit s’y conformer en premier. Une leçon bien comprise par le chef de l’État. « D’ores et déjà, j’ai décidé d’allouer les deux tiers, du fonds de souveraineté du président […]aux œuvres sociaux sanitaires notamment, pour faciliter l’accès à l’eau potable et aux soins de santé primaire dans les zones difficiles de notre pays », avait-il affirmé dans son discours d’investiture tout en assurant que « face aux impératifs, aucune couche ni aucun groupe ne sera écarté car le Mali a besoin de chacun et de tous ».

Améliorer la vie des populations les plus vulnérables

Ces actions sont d’autant plus importantes dans un pays comme le Mali, où de nombreuses personnes vivent dans des conditions précaires et n’ont pas accès aux services de base tels que l’eau potable et les soins de santé. En allouant une partie importante de son fonds de souveraineté à ces œuvres sociales et sanitaires, le président Assimi Goïta montrait sa volonté de faire face à ces problèmes et d’améliorer la vie des populations les plus vulnérables.

De plus, en affirmant que personne ne sera exclu des efforts de développement et de lutte contre l’exclusion, il montrait son engagement envers l’inclusion sociale. Il reconnaît que chaque individu a un rôle à jouer dans le développement du pays et qu’il est important d’inclure toutes les couches de la société malienne dans ces efforts.

Ces mesures témoignent donc d’une volonté politique forte de promouvoir la solidarité et l’inclusion sociale au Mali. Elles montrent également l’engagement du président Assimi Goïta à mettre en place des actions concrètes pour améliorer les conditions de vie des populations marginalisées. Cela représente un pas important vers un Mali plus équitable et prospère pour tous ses citoyens.

La concrétisation de ces actions a été conduitepar l’équipe en charge des œuvres sociales du président Assimi Goïta. C’est la preuve de son engagement pragmatique en faveur de la solidarité et de l’inclusion sociale au Mali. La mise en place de plus de 300 forages permet d’améliorer l’accès à l’eau potable dans les différentes régions du pays, ce qui est essentiel pour la santé et le bien-être des populations.

Aussi, la distribution de kits alimentaires et scolaires aux couches vulnérables contribue à répondre à leurs besoins fondamentaux et à favoriser leur inclusion sociale. La redynamisation et la construction de centres de dialyse sont également des mesures importantes pour assurer un accès aux soins de santé primaires, notamment pour les personnes atteintes de maladies rénales chroniques.

Enfin, la construction et la rénovation d’écoles constituent une preuve supplémentaire de l’engagement du président Assimi Goïta envers l’éducation, qui est un pilier essentiel du développement social et économique du pays.

Fournir des soins médicaux essentiels aux malades du rein

L’inauguration du nouveau centre de dialyse du CSREF de la Commune V de Bamako est également une illustration concrète de cet engagement en faveur de la solidarité et de l’inclusion sociale. Cela montre que le président Assimi Goïta ne cesse de mettre en place des actions tangibles pour améliorer les conditions de vie des populations marginalisées et vulnérables au Mali.

En offrant un accès plus facile à la dialyse aux personnes atteintes de maladies rénales, il contribue à réduire les disparités en matière de santé et à garantir que tous les citoyens maliens, quel que soit leur statut socio-économique, puissent bénéficier de soins médicaux essentiels.

Lors de cette cérémonie, le président a également remis les clés d’une ambulance flambant neuve au ministre de la Santé et du Développement social, confirmant ainsi sa générosité envers les plus nécessiteux.

Ces gestes s’inscrivent dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, qui vise à encourager la participation active de tous les acteurs de la société malienne dans la lutte contre l’exclusion sociale et à promouvoir une culture de solidarité et d’inclusion.

Correspondance particulière

