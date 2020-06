Campagne contre la COVID 19 du ministère de la femme et de Plan- Mali : La Commune II équipée pour le port du masque

La campagne de sensibilisation et d’information sur la maladie du coronavirus a animé une séance de sensibilisation en commune II du district de Bamako. La rencontre s’est tenue le 3 juin 2020 dans les locaux du CNDIFE en présence des maîtres coraniques et des femmes leaders de ladite commune.

A la suite d’autres communes déjà sillonnées par l’ équipe du département de la femme et son partenaire Plan-International Mali, a rencontré les femmes leaders et les maîtres coraniques non moins responsables des enfants talibés pour une sensibilisation contre la pandémie de la COVID19.

Moussa Beïdy Tamboura représentant le ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, le Dr Aïssata Kassa Traoré, a à cette occasion, insisté sur l‘importance du port du masque dans les lieux publics ; ne pas se serrer les mains ; tousser ou éternuer dans son coude, ou utiliser un mouchoir à usage unique ; éviter les accolades et les embrassades ; se laver régulièrement les mains au savon utiliser le gel hydro alcoolique. Des mesures édictées par les hautes autorités du pays que le département de la femme s’ attèle pour leurs applicabilités auprès des populations à travers une campagne d’information et de sensibilité qu’ elle pilote dans les 6 communes du district de Bamako, à Kati et à Dio.

La présente en commune II, a également enregistré la remise de lots de bavettes lavables aux maîtres coraniques et femmes leaders. Qui étaient à l’école du Dr Modibo Soumaré qui les a édifiés sur la maladie de la COVID19 ses moyens de transmissions ainsi que les moyens de transmissions

En fin des échanges, il est attendu des participants de savoir relayer auprès des communautés, et des membres de leurs organisations les connaissances acquises sur la maladie mais surtout de porter haut les messages relatifs au respect des mesures barrières avec un accent particulier sur le port du masque.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :