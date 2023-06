Une mission d’inspection de la CIPRES (Conférence Interafricaine de Prévoyance Sociale) a été reçue, en audience, ce lundi 29 mai 2023 par le Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM), le médecin Général de Brigade Boubacar DEMBELE et certains de ses collaborateurs.

Ces inspecteurs de la CIPRES, présentement en mission d’inspection à la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS), ont tenu à rendre une visite de courtoisie à la CANAM et à son Directeur Général.

La CANAM, faut-il le rappeler, est membre de la CIPRES tout comme l’INPS et la CMSS.

Avec l’inspecteur Kevin BESSALA et ses collègues, il a été question des sujets d’intérêt commun que la CIPRES et la CANAM partagent, à savoir : la révision du Plan comptable CIPRES ; la mutualisation du système d’information des organismes de prévoyance sociale de la zone CIPRES ; le Socle juridique en voie de transposition dans les différents pays ; la transmission des données comptables et financières, etc.

Le Directeur Général de la CANAM a vivement remercié les visiteurs du jour pour cette marque d’attention à l’endroit de la CANAM, l’organisme de gestion de l’AMO.

Signalons que la Directeur Général de la CANAM juge très important le rôle de la CIPRES dans la bonne marche des Organismes de Protection Sociale.

Raison pour laquelle lui et quelques collaborateurs ont effectué, du 18 au 24 septembre 2022, une mission de travail auprès du Secrétariat Exécutif de la Conférence Interafricaine de Prévoyance Sociale (CIPRES), et aussi auprès de l’Institut National d’Assurance Maladie (INAM) et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Togo (CNSS) du TOGO.

SERCOM/CANAM

Commentaires via Facebook :