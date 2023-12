Hôpital du Mali : Bienvenue à la 29e Mission médicale chinoise ! Qui sont les 20 médecins dirigés par Xu Xiaoping ?

La 29e Mission médicale chinoise est arrivée au Mali le 26 novembre 2023. Elle a succédé à la 28e Mission. Composée de 20 membres, elle est dirigée par Xu Xiaoping. Elle va travailler à l’Hôpital du Mali pendant 18 mois. Nous vous présentons cette nouvelle équipe.

Selon Xu Xiaoping, le chef de la 29e Mission médicale chinoise, cette équipe médicale a été sélectionnée et envoyée par le gouvernement chinois de la province du Zhejiang pour travailler à l’Hôpital du Mali à Bamako, conformément au protocole sur l’envoi d’équipes médicales chinoises au Mali signé par les gouvernements chinois et malien, en tenant compte des besoins réels de l’Hôpital du Mali. “Parmi les 20 personnels médicaux, il y a des spécialistes en médecine interne, la chirurgie, l’orthopédie, l’ophtalmologie, l’ORL, l’obstétrique et la gynécologie, l’acupuncture et les massages, la radiothérapie, l’anesthésiologie, les laboratoires, la pathologie, l’imagerie médicale, les soins infirmiers cliniques et la pharmacie. Tous les membres du personnel médical ont une riche expérience clinique, et certains d’entre eux sont des spécialistes chinois réputés qui ont obtenu de grands succès dans leur domaine professionnel. Ils fourniront des services médicaux de haute qualité à la population malienne dans l’hôpital du Mali et contribueront à l’amitié entre la Chine et le Mali”, a indiqué Xu Xiaoping.

Xu Xiaoping, chef de la 29e équipe médicale : Il est directeur adjoint du Centre de soins de santé des cadres de la province du Zhejiang et médecin-chef adjoint. Il est spécialiste des soins de santé des cadres, des soins médicaux de base et politique de santé publique

Zeng Wenping : Il est médecin-chef adjoint au service cardio-vasculaire de l’hôpital de Zhejiang. Sa spécialité est le diagnostic et le traitement des maladies courantes en médecine interne, en particulier les maladies du système cardiovasculaire.

Yu Zhizhi : Médecin-chef adjoint au service de la reproduction endocrinologie de l’Hôpital du peuple du Zhejiang, diplômé en doctorat. Sa spécialité est le diagnostic et le traitement complets de la stérilité, y compris le traitement de la reproduction assistée, la chirurgie hystéro-laparoscopique mini-invasive et la régulation de l’endocrinologie gynécologique.

Zhang Lin : Il est médecin-chef adjoint au service de laboratoire de l’Hôpital du peuple du Zhejiang. Elle a comme spécialité, les techniques de laboratoire liées à la FIV, y compris celles de fécondation in vitro et de transfert d’embryons, celles d’ICSI, et celles de congélation et de décongélation des gamètes et des embryons.

Shen Yajian : Il est médecin-chef adjoint du service d’anesthésie de l’Hôpital de cancer du Zhejiang. Sa spécialité est la gestion de l’anesthésie pour toutes sortes de chirurgies, en particulier l’anesthésie thoracique et l’anesthésie pour les patients âgés, avec une riche expérience dans le sauvetage de patients gravement malades.

Yu Yonghong : Médecin-chef adjoint au service de l’échographie de l’Hôpital provincial de Tongde du Zhejiang, il est spécialisé en diagnostic échographique et le diagnostic différentiel des organes et tissus superficiels (sein, thyroïde), gynécologie (transvaginal 3D), dépistage prénatal du fœtus (NT, 3D), ainsi que des organes abdominaux et urinaires.

Yao Xu est médecin-chef adjoint au service d’acupuncture de l’Hôpital provincial de Tongde du Zhejiang. Sa spécialité est l’acupuncture traditionnelle chinoise et couteau à micro-aiguille pour le traitement de la spondylose cervicale, de la spondylose lombaire, des douleurs myofasciales, des maux de tête, de la paralysie faciale, de la surdité soudaine, des acouphènes, des séquelles d’AVC et d’autres maladies du système moteur et nerveux.

Fang Yun est médecin-chef au service de la chirurgie générale à Le Premier Hôpital affilié à l’Université du Zhejiang. Elle est spécialisée dans le traitement chirurgical des tumeurs thyroïdiennes, du goitre géant, des nodules thyroïdiens et des adénomes parathyroïdiens, etc.

Guo Fang : Médecin-chef au service d’orthopédie de “Le Premier Hôpital” affilié à l’Université de Zhejiang. Il est engagé dans l’orthopédie depuis 30 ans. Il est compétent, entre autres, en matière de sauvetage de blessures multiples, de sauvetage et de traitement de toutes sortes de traumatismes graves associés à des lésions osseuses ; au diagnostic, au traitement de l’ostéomyélite aiguë et chronique, de déformations osseuses et d’orthopédie ainsi que de toutes sortes de maladies orthopédiques difficiles à traiter.

Wei Jiangong : Médecin-chef au service d’imagerie médicale de Le Deuxième Hôpital affilié à l’Université du Zhejiang. Il est doué et compétent dans l’utilisation de divers équipements d’examen d’imagerie, le diagnostic par imagerie par radiographie, tomodensitométrie et IRM des maladies de divers systèmes du corps et la biopsie à l’aiguille guidée par tomodensitométrie.

Fu Yanbiao : Médecin-chef au service de pathologie de Le Second Hôpital affilié à l’Université du Zhejiang. Sa spécialité est le diagnostic pathologique de divers types de tumeurs systémiques et de maladies courantes ; la technique du diagnostic cellulaire, du diagnostic rapide par congélation, etc.

Zhang Jingna : Médecin au service de l’ORL de l’Hôpital Run Shaw affilié à l’Université du Zhejiang. Elle est spécialisée dans le diagnostic et le traitement des maladies ORL courantes, telles que l’amygdalite aiguë et chronique, l’otite moyenne, la sinusite, les polypes nasaux et les tumeurs du pharynx.

Shi Dayong est infirmier-chef adjoint du bloc opératoire de l’Hôpital Run Shaw affilié à l’Université du Zhejiang. Comme spécialité, il travaille en étroite collaboration avec les chirurgiens pour tous les types d’interventions chirurgicales.

Yu Nansong est médecin-chef du service de chirurgie générale de l’Hôpital populaire de Shaoxing. Sa spécialité est le diagnostic et le traitement des maladies courantes et fréquentes en chirurgie générale.

Zhang Changfeng est médecin-chef adjoint au service de l’anesthésie de l’Hôpital populaire de Shaoxing. Sa spécialité est la gestion de l’anesthésie pour la chirurgie quotidienne, en particulier pour la chirurgie thoracique, la chirurgie générale, la chirurgie orthopédique et le traitement des maladies graves.

Li Ting est médecin-chef du service de gastro-entérologie de l’Hôpital du septième peuple de Shaoxing. Il est spécialisé dans diverses techniques diagnostiques et thérapeutiques d’endoscopie gastro-intestinale, compétences en matière de diagnostic précoce et de traitement endoscopique des cancers de l’œsophage, de l’estomac et du côlon. Il a une riche expérience clinique en matière de dilatation des sténoses de l’œsophage.

Shen Dingmiao est pharmacien-chef adjoint de l’Hôpital du septième peuple de Shaoxing. Il connaît bien le processus de gestion des médicaments et sait mélanger les produits pharmaceutiques chinois et occidentaux.

Tu Shudan est médecin-chef adjoint du service d’ophtalmologie de l’Hôpital affilié au Collège des arts et des sciences de Shaoxing. Sa sspécialité est le diagnostic et le traitement de diverses maladies ophtalmologiques ; l’opération de la cataracte, du glaucome et du ptérygion.

Wang Chunyu est médecin-chef adjoint du service d’orthopédie de l’Hôpital affilié au Collège des arts et des sciences de Shaoxing. Sa spécialité est, entre autres, le diagnostic et le traitement des maladies courantes en chirurgie de la colonne vertébrale ; la maîtrise de la chirurgie endoscopique et de la microchirurgie de la colonne vertébrale et la compétence en chirurgie réparatrice orthopédique.

Liu Jiping est physicien médical et technicien-chef adjoint de l’Hôpital de cancer du Zhejiang. Sa spécialité est la maîtrise du contrôle de la qualité des équipements de radiothérapie, de la conception des plans, du contrôle de la qualité technique et de la gestion de l’ensemble du processus de radiothérapie.

Hu Mengjuan est l’interprète de la 29e Mission médicale chinoise, diplômée de Master. Elle est interprète mandarin-français-mandarin. Sa tâche est importante. Elle est la courroie de transmission entre les médecins chinois et leurs collègues maliens et les patients. C’est grâce à son interprétation que les médecins de la 29 Mission médicale chinoise arrivent à échanger et se faire comprendre par leurs collègues maliens et les patients.

Siaka Doumbia

