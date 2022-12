Le comité d’urgence de l’OMS sur le Covid-19, qui conseille le directeur général sur le fait de savoir si le virus constitue une urgence de santé publique d’intérêt international, discutera des critères permettant d’établir ou non la fin de cette urgence sanitaire lors d’une réunion en janvier.

Maria Van Kerkhove, en charge de l’équipe technique de l’OMS dédiée au Covid-19, a précisé que ce comité examinerait l’épidémiologie, les variants comme Omicron et l’impact du virus. L’épidémie «n’est plus ce qu’elle était au début», a-t-elle expliqué, puisque les contaminations actuelles entraînent désormais moins d’hospitalisations et de morts. «Ces morts interviennent largement dans le cas de personnes non vaccinées», ou n’ayant pas reçu tous les vaccins, a-t-elle encore affirmé.

L’OMS estime que 30 milliards de doses de vaccins ont été administrées dans le monde, avec toutefois 30% de la population mondiale n’ayant reçu qu’une seule dose. Près de 650 millions de cas d’infection au Covid-19 et près de 6,6 millions de morts ont été enregistrés, selon l’OMS, qui juge toutefois ces chiffres très en deçà de la réalité.

«Toutes les hypothèses restent sur la table» concernant l’origine du Covid-19

«Nous serons encore confrontés à de nombreuses incertitudes et défis en 2023. Dans les pays à faible revenu, seule une personne sur cinq a été vaccinée», a indiqué le chef de l’organisation onusienne, lequel a, à de nombreuses reprises, fustigé les inégalités mondiales en termes d’accès aux vaccins.