Le Centre de santé de référence (CSREF) de la Commune VI du district de Bamako a abrité, le vendredi 02 septembre 2022, la cérémonie de remise de matériels et équipements pour la prévention et le contrôle des infections au profit des structures de santé de Bamako. Au total, 38 types de matériels et d’équipements composés de consommables, d’équipements de protection individuelle, de matériels d’hygiène et d’assainissement d’une valeur de plus de 27 millions de FCFA ont été offerts aux structures de santé de Bamako. Cette donation rentre dans le cadre du projet « Contribuer à renforcer les prises en charge sanitaires de qualité afin de limiter la transmission de l’épidémie de la COVID-19 », financé par l’Union européenne (UE) et mis en œuvre par International Medical Corps (IMC).

La cérémonie de remise de matériels était présidée par le représentant du Ministre de la Santé et du Développement Social, Hamadoun Dicko, en présence du représentant de la délégation de l’Union Européenne au Mali, Michel De KNOOP, du Directeur Pays par intérim d’International Médical Corps (IMC), Dr. Souley Abdou et d’autres personnalités. Après les mots de bienvenue du coordinateur des chefs de quartiers de la Commune VI du district, Seydou Sangaré, et du représentant du maire de la commune VI de Bamako, Abdallah Diarra, le Directeur Pays par intérim d’International Médical Corps (IMC), Dr. Souley Abdou a fait savoir que le Mali, à l’instar des autres pays du monde, fait face à la Pandémie de COVID-19 depuis le 25 mars 2020. Depuis cette date, dit-il, plus de 31 000 cas ont été enregistrés avec plus de 700 cas de décès.

Selon lui, le projet qui s’intitule « Contribuer à renforcer les prises en charge sanitaires de qualité afin de limiter la transmission de l’épidémie de la COVID-19 » est financé par Délégation de l’Union européenne (DUE). Dr. Souley Abdou a fait savoir que ce projet vise à soutenir les efforts inlassables du Gouvernement malien dans sa lutte contre la pandémie de COVID-19. A l’en croire, ce projet cible 70 structures sanitaires réparties dans les 6 communes de Bamako (64 CSCOM et 6 CSREF). A ses dires, ce projet lancé en mai 2022 a engrangé des résultats dont la formation des prestataires de soins.

A sa suite, le représentant de la délégation de l’Union Européenne au Mali, Michel De KNOOP, a indiqué que les 38 types de matériels et d’équipements composés entre autres de consommables, d’équipement de protection individuelle, de matériels d’hygiène et d’assainissement d’une valeur de plus de 27 millions de FCFA qui seront offerts aux structures de santé de Bamako contribueront à répondre aux besoins en matière de lutte contre la maladie à coronavirus. « En dépit du travail remarquable accompli par les services de santé, de gros efforts restent à faire pour rehausser le taux de vaccination, assurer une prise en charge sanitaire de qualité des malades et pour renforcer la résilience des ménages rendus vulnérables par la maladie. La remontée du nombre de cas Covid enregistrés ces derniers jours prouve à suffisance que la vigilance doit être de mise, la maladie n’est pas encore éradiquée. L’UE s’est bel et bien engagée à soutenir le Gouvernement du Mali dans sa lutte contre la COVID dans le respect de son leadership et en complémentarité avec les autres interventions », a déclaré le représentant de la délégation de l’Union Européenne au Mali.

Quant au représentant du Ministre de la Santé et du Développement Social, Hamadoun Dicko, il a indiqué que cette donation permettra de renforcer la capacité des structures bénéficiaires. Après les différentes allocutions, la remise symbolique des matériels et équipements a été faite par les donateurs aux bénéficiaires.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :