Sous l’égide de l’ONU- SIDA, l’Association Humanitaire United for Mali a organisé une journée de sensibilisation à l’intention des jeunes le samedi 18décembre 2021 au Mémorial Modibo Kéïta. Avec au programme un panel sous le thème Objectif 2030 : le SIDA pourra-t-il être éliminé au Mali ?, animé par des experts de la santé en de la présidente de l’association de personnes vivant avec le VIH/SIDA.

Le VIH/SIDA reste d’actualité et est toujours une urgence de santé publique. La nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le SIDA pour la période 2021-2026 est axée sur « Mettre fin aux inégalités. Mettre fin au SIDA ». Selon les spécialistes du domaine le dépistage précoce est l’une des pistes les plus sûres pour réduire les contaminations et mettre fin au fléau. Le Mali et ses partenaires sont engagés dans la lutte contre le VIH/SIDA nonobstant il reste encore du chemin à faire pour vaincre le fléau. En effet selon le représentant du Haut Conseil National de lutte contre le SIDA, Monsieur Ousmane Traoré, on note une prévalence VIH de 0,09% chez les jeunes en milieu scolaire contre 100% chez les jeunes non scolarisés. S’agissant des jeunes dépistés sur les sites miniers et d’orpaillages, Monsieur Traoré indique une prévalence VIH de 2,1% un indicateur supérieur à celle de la population dira-t-il. Par ailleurs, il conclut qu’en 2020, le Mali n’a pas pu atteindre les objectifs des 90 -90 -90. Toute chose qui montre la pertinence de la présente conférence qui a réuni le Dr Bakary Konaté de la Cellule Sectorielle de lutte contre le Sida au Ministère de la Santé ; le Dr Odé Kanku Directeur Pays de Solthis et Mme Haïdara Fatoumata Diarra présidente du Conseil d’Administration du Réseau Malien des Personnes vivant avec le VIH/SIDA pour animer un panel portant sur Objectif 2030 : le SIDA pourra-t-il être éliminé au Mali ?. Dans son intervention le Dr Konaté a dressé l’état de lieu de la lutte engagé par le Mali contre le VIH/SIDA, les mesures innovantes prenant en compte l’ensemble du territoire national. Soulignant les efforts consentis par le Mali et ses partenaires dans la lutte, le Dr Bakary Konaté, n’a pas oublié de rappeler l’impact négatif de la crise sanitaire de la COVID19 sur les efforts pour cause les gens avaient déserté les services de santé à cause de l’infodémie liée à la COVID19. Toutefois le Dr Konaté note les réajustements faits à cet effet pour s’adapter au contexte et continuer la lutte contre le VIH/SIDA. Il est rejoint par les autres panelistes, tous invitent les populations au dépistage et les malades à suivre les traitements car il existe au Mali de meilleurs dispositifs de prise en charge de la maladie. Par ailleurs Mme Haïdara Fatoumata Diarra note que 56883 personnes sont sous traitement. Aussi elle a salué les efforts consentis dans la lutte par les autorités et les partenaires techniques et financiers. Le Directeur Pays de Solthis, Dr OdéKanku, pour sa part a mis l’accent sur l’auto-dépistage. A ses dires, cette procédure fonctionne à merveille sous nos cieux. Bien qu’il existe toujours des stigmatisations et la mystification sur le VIH/SIDA, le Dr Odé Kandu, a tenu à saluer l’évolution progressive autour de la maladie, toute chose qui facilite le travail des acteurs investis dans la lutte. A l’unanimité les panelistes restent optimistes quant au défi de l’élimination du VIH/SIDA au Mali d’ici l’horizon 2030. Pour se faire, ils prônent de mettre en synergie les actions, sensibiliser les populations pour le dépistage précoce etc. En plus de la conférence qui a été riche en débat et contribution, la présente journée a également abrité des stands d’exposition sur les produits portant sur la prévention et la protection du VIH/SIDA. Et l’occasion a été bonne pour les visiteurs d’adhérer aux méthodes d’auto-dépistage.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

Commentaires via Facebook :