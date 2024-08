Mali : Africa CDC offre des équipements de la chaîne du froid au ministère de la Santé et du Développement social

Dans le but de renforcer les capacités de stockage de vaccins dans les structures de santé, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) en partenariat avec la fondation Mastercard a offert jeudi un important lot de matériels au ministère de la Santé et du Développement social. La cérémonie de remise s’est déroulée au ministère de la Santé sous l’égide du Dr Youma Sall, conseillère technique au département de la Santé.

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) en partenariat avec la fondation Mastercard a mis à la disposition du Mali un important lot de matériels destinés à renforcer les capacités de stockage de vaccins dans les structures de santé. D’une valeur de plus de 365,605 millions FCFA, ce don est composé de 11 réfrigérateurs électriques, 11 congélateurs, 32 réfrigérateurs solaires, 40 caisses isothermes, 70 portes-vaccins, 2000 enregistreurs de température et 23 systèmes de surveillance de la température à distance.

aFruit d’un partenariat fécond entre le gouvernement et Africa CDC depuis l’avènement de la pandémie de la Covid-19 en 2020 dans le pays vient à point nommé. Il permettra, selon Dr Youma Sall, conseillère technique au ministère de la Santé et du Développement social, de renforcer les capacités opérationnelles de nos structures de santé dans la conservation et le suivi de la qualité de vaccins de routine. Au nom du ministre de la Santé, elle a exprimé la gratitude et la reconnaissance du gouvernement à Africa CDC qui a toujours été au côté du gouvernement malgré le contexte difficile.

Cette donation, selon Dr Herilinda Temba, Directrice régionale de CDC Afrique de l’Ouest, va aider le Mali dans le cadre de sa campagne de vaccination. Elle a indiqué qu’outre les vaccins, Africa CDC offre d’autres équipements médicaux aux gouvernements africains. Le but étant, selon elle, d’améliorer le système de santé sur le continent. Avant de terminer, Dr Herilinda Temba a exhorté les autorités à faire bon usage des matériels offerts.

La cérémonie a pris fin par la remise symbolique de matériels. Il faut noter que ces équipements de la chaîne du froid remis au directeur national du Centre national d’immunologie (CNI) sont destinés aux centres de santé communautaire (CSCom) du pays.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

