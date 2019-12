Aujourd’hui, jeudi 26 décembre, le quartier de Niamakoro, Commune VI du district de Bamako, a abrité le lancement de l’introduction de la deuxième dose du vaccin antirougeoleux(VAR) dans le Programme élargi de vaccination(PEV). Le ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Michel Hamala Sidibé, invite à la mobilisation pour l’élimination de l’épidémie de rougeole dans le pays.

Dans le cadre de la lutte contre la rougeole, le ministre de la santé et des Affaires sociales, Michel H. Sidibé a procédé aujourd’hui au lancement de l’introduction de la deuxième dose du vaccin antirougeoleux(VAR) dans le Programme élargi de vaccination(PEV). C’était en présence du représentant résident de l’Organisation mondiale de la santé au Mali, Jean Pierre Baptiste, de l’Unicef et de Gavi, des partenaires privilégiés du Programme élargi de vaccination(PEV) de notre pays. Pour l’introduction de cette seconde dose du VAR, le département et ses partenaires ont porté leur choix sur le quartier le plus peuplé de la Commune VI, Niamakoro. Cette introduction dans le PEV de routine s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique d’élimination de la rougeole couvrant la période 2013-2020 que notre pays a élaboré. Pour le ministre cette initiative renvoie à l’atteinte des objectifs de développement durable.

Selon le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Michel H. Sidibé, cette campagne va concerner environ « 852 603 enfants, âgés de 15 à 23 mois, quel que soit leur statut vaccinal, se fera de façon simultanée sur toute l’étendue du territoire national à travers trois stratégies : fixe, avancée et mobile ». Et d’ajouter que la rougeole est une maladie virale, très contagieuse, classée parmi les principales causes de décès chez les enfants, surtout ceux de moins de 5 ans dans le monde.

« Dans une population non vaccinée, on estime qu’un malade de la rougeole infecte en moyenne 17 personnes de son entourage. En 2009, l’OMS avait recommandé l’introduction d’une seconde dose du VAR dans le Programme Elargi de Vaccination (PEV) comme seconde opportunité de vaccination des enfants, pour une lutte plus efficace contre la rougeole. Au cours de l’année 2018, 447 cas de rougeole ont été notifiés dont 112 cas positifs, selon le laboratoire national de référence », a indiqué le chef du département de la Santé.

Pour lui, l’introduction de la deuxième dose de VAR aura comme avantages de : diminuer le recours aux campagnes de masse contre la rougeole, en ralentissant l’accumulation de sujets sensibles, et en allongeant par la suite l’intervalle entre les campagnes. « Eviter la rougeole, c’est éviter des morts inutiles, éviter la rougeole, c’est aussi éviter des souffrances pour nos familles », dira le ministre Sidibé. Il a invité à la mobilisation autour de cette campagne pour l’atteinte des objectifs ; à savoir l’élimination de l’épidémie dans notre pays. Il a réitéré l’engagement du département à lutter efficacement contre les épidémies et contre la mortalité des enfants.

Pour le représentant résident de l’OMS, Jean Pierre Baptiste, chef de file des PTF santé, cette initiative constitue une grande avancée et traduit l’engagement de notre pays pour la réduction de la mortalité infanto-juvenile et l’accélération de la survie et du développement de l’enfant. Il a réitéré l’engagement de son organisation, de l’Unicef et de tous les autres partenaires à travers le Plan stratégique mondial de lutte contre la rougeole et la rubeole 2012-2020 pour venir à bout des deux fléaux.

L’introduction de la deuxième dose du VAR coûtera, à l’état et ses partenaires techniques et financiers notamment global alliance for vaccines and immunization(GAVI), 409 249 200 de F CFA.

Il faut noter qu’en 2018, sur 1401 cas de rougeole notifiés, 499 cas ont été confirmés sur l’ensemble du territoire. Et en 2019 sur 507 prélèvements analysés, 321 ont été déclarés positifs.

