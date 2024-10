Octobre Rose : Le cancer du sein et du col de l’utérus au centre des préoccupations du gouvernement

Pour le lancement des activités de l’édition 2024 de «Octobre Rose» (campagne d’information, de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de la prévention et de la lutte contre le cancer), le Stade Omnisports «Salif Kéita dit Domingo» de Kati a reçu du beau monde jeudi dernier (10 octobre 2024). Trois membres du gouvernement avaient fait le déplacement pour soutenir le ministre de la Santé et du Développement social, le Médecin-colonel Assa Badiallo Touré. Il s’agit notamment de Bagayoko Aminata Traoré (Entreprenariat national, Emploi et Formation Professionnelle), Dr Coulibaly Mariam Maïga (Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la famille) et Mahamadou Koné (Affaires religieuses, Culte et des Coutumes).

«L’accès au dépistage et à la vaccination anti-HPV pour accélérer la lutte contre le cancer du sein et du col de l’utérus» ! Tel est le thème de la campagne contre le cancer initiée par l’Office national de la Santé de la reproduction (ONASR). Le lancement a mobilisé trois autres membres du gouvernement aux côtés du Médecin-colonel Assa Badiallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. C’était jeudi dernier (10 octobre 2024) au Stade Omnisports «Salif Kéita dit Domingo» de Kati. La cérémonie a également enregistré la présence de l’ensemble des Directeurs des services centraux du ministère de la Santé et du Développement social ainsi que des Partenaires techniques et financiers (PTF) du gouvernement.

Il convient de rappeler que la campagne «Octobre Rose» a été initiée pour sensibiliser et mobiliser la population sur l’importance du dépistage du cancer de col de l’utérus et du sein. De nombreuses femmes qui ont participé à la cérémonie ont bénéficié de dépistage gratuit du cancer du sein. «Mieux vaut prévenir que guérir», rappelé le ministre Assa Badiallo Touré avant de présenter la situation du cancer de col de l’utérus au Mali. Celui-ci (cancer du col de l’utérus) constitue le 1er cancer féminin et la première cause de mortalité chez les femmes âgées de 40 à 50 ans.

En 2023, a rappelé le ministre de la Santé et du Développement social, 30 424 femmes ont été dépistées lors de la campagne d’octobre rose avec 288 cas de cancer du sein et du col de l’utérus confirmés. Dans le monde, cette maladie est le 4e cancer le plus fréquent chez les femmes avec environ, 660 000 nouveaux cas en 2022 et 350 000 décès, dont 94% dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. En Afrique subsaharienne, 34,8 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus pour 100 000 femmes sont détectés chaque année, et 22,5 femmes pour 100 000 meurent de la maladie.

Le ministre du Culte et des Affaires religieuses, Mahamadou Koné, a réitéré son engagement à accompagner la campagne de sensibilisation dans les lieux de culte, notamment les mosquées et les églises fréquentées par de nombreuses femmes. Au nom des PTF, Mohamed Lamine du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) s’est engagé dans la lutte contre les deux formes de cancer. Il a profité de cette tribune pour lancer un appel à tous à fédérer les efforts afin que la lutte puisse porter les fruits escomptés. La présidente de la Fondation FHAD a, pour sa part, assuré de son indéfectible accompagnement. Son organisation œuvre à soulager la souffrance des personnes démunies, singulièrement celles souffrant du cancer du sein et du col de l’utérus. L’assistance a été secouée par les témoignages émouvants d’une patiente guérie après s’être faite amputée de ses deux seins. Raison de plus pour mobiliser les femmes en faveur du dépistage précoce qui est pour le moment l’arme la plus redoutable pour prévenir ou lutter contre le cancer.

Pour la réussite effective de cette campagne, le ministre de la Santé s’est engagé avec tout le personnel socio- sanitaire ainsi que les partenaires à prendre toutes les mesures nécessaires pour la satisfaction des populations. Elle a exhorté la population, particulièrement les femmes, à œuvrer pour la réussite de cette campagne 2024 de «Octobre Rose».

Le ton de la campagne a été donné par le lancement du dépistage à la clinique ambulante et la consultation de l’association des techniciens en radiologie et imagerie. La cérémonie de lancement a été agrémentée par des sketchs, des chants et les slams présentés par de talentueux artistes qui ont tenu en haleine l’assistance en lui permettant de joindre l’utile à l’agréable.

Naby

Avec le Réseau de Communication du MSDS

