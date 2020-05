Le ministre la Santé et des Affaires sociales a procédé, ce vendredi 15 mai, à la remise de masques, de lait et de téléphones portables aux pupilles. Les donations ont été faites en présence de Mme Koné Sissi Odile Dakouo,Directrice générale de l’Office national des Pupilles en République du Mali (ONAPUMA).

«Si le président de la République a dit un Malien un masque, nous nous disons un pupille, quatre masques».C’est en ces termes que la Directrice générale de l’Office national des Pupilles en République du Mali s’est réjouie de son programme en faveur des orphelins dont les parents sont morts en mission de l’Etat. Mme Koné Sissi Odile Dakouo a salué le don par le ministère des affaires sociales de lait pour les pupilles.

Au nombre 300 à ce jour, les pupilles recevront chacun 04 masques lavables faits par l’Onapuma. En plus des masques, l’Onapuma a mis à disposition de chaque tuteur un téléphone portable avec la gratuité des appels en intra flotte et la mise à disposition d’un forfait data mensuel pour rester connecter tout le temps. Il s’agit d’un dispositif de suivi des pupilles sur le plan sanitaire et sur le plan socioéducatif. «Ce sont nos enfants, nous devons les aider à cause du sacrifice ultime que leurs parents ont fait pour la Nation », a rappelé Mme Koné Sissi Odile Dakouo.

Au nom des enfants,Awa Dembélé en classe de 6eannée, a remercié le ministre pour sa donation. Au président de la République, les enfants ont manifesté leur gratitude pour avoir tenu parole. En effet, il ressort que 120 millions sur les 180 millions FCFA promis par le président IBK sont déjà débloqués. Aussi, la promesse de verser 100 000 FCFA par trimestre à chaque enfant est tenue. «Dans la lutte contre la Covid-19, personne ne sera laissé pour contre », a assuré le ministre de la Santé, avant de remettre symbolique le premier lot de matériels.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

