Réunion sur la situation de Dengue : Plus de 500 cas enregistrés dans le pays

Depuis l’annonce de l’apparition de la dengue au Mali il y’a plus de 3 mois, le ministère de la Santé conduit par le Colonel Assa Badiallo Touré et ses partenaires continuent d’intensifier les campagnes de sensibilisation à l’égard de la population. À cet effet, au cours d’une réunion d’experts tenue la semaine dernière, 537 cas positifs de dengue auraient été notifiés dans le pays et confirmés par les services de santé dont la plupart des cas, seraient à l’origine de l’insalubrité de nos entourages qui serviraient très souvent, de refuges pour les moustiques, porteurs de virus.

Dans les locaux du ministère de la Santé, ils étaient tous, spécialistes de santé, infectiologues et représentants des partenaires du département à prendre part, la semaine dernière, à une réunion de sensibilisation et d’information sur l’évolution de la dengue au Mali. La restitution de ces travaux d’experts ont par la suite, fait l’objet d’une conférence de presse Co-animée entre autres, par le directeur général du ministère de la Santé, Dr. Cheick Tidiane Traoré, les infectiologues, Dr. Garan Dabo et Pr. Sounkalo Dolo. En effet, les conférenciers ont tout d’abord déploré la baisse des mesures préventives prises contre ladite maladie qui continue de faire de ravages importants au sein des populations. Avant de pointer du doigt l’insalubrité de notre environnement comme étant, un facteur à risques de propagations du virus. Aussi, ils estiment que 537 cas positifs de dengue ont été enregistrés par les services de santé dont 6 cas de décès, sont enregistrés au niveau de nos différentes formations sanitaires du pays. À en croire les conférenciers, ces 6 cas seraient relevés sur la base des malades ayants manifestés des signes de complications graves de la maladie ajoutant que les prélèvements desdits cas auraient concernés 18 districts sanitaires sur 65 fonctionnels dont 1cas a été importé à Mopti, au centre. De loin, les infectiologues, ont fait savoir qu’il y’a 4 types de virus identifiées chez l’homme notamment, il s’agit de dengue 1, dengue 2, 3 et 4, et de rassurer au passage, que le 5ème virus aurait été découvert aux singes qui jusque-là, ne semble pas encore fait de victimes au sein des populations. Partant, ils ont invité les citoyens à ne pas s’auto-soigner, une fois été déclarés positifs de dengue et surtout d’assainir à tout moment, son environnement qui serait un facteur de contaminations massives de l’épidémie. Et de laisser entendre qu’un ( 1) cas est une épidémie, car expliquent-ils, c’est à partir de ceci que plusieurs moustiques peuvent s’abreuver, avant de contaminer d’autres personnes. Rappelons que la dengue est une maladie hémorragique virale, transmissible à l’homme par les moustiques et son combat devrait être une affaire de tous, puisqu’il s’agit là, d’un problème de santé publique.

Yacouba COULIBALY

