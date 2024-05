Santé et sécurité au travail. Adoption bientôt de la Politique nationale du Mali

La 28ème édition de la Journée Africaine de la Prévention des Risques Professionnels (JAPRP) et la 22ème édition de la Journée Mondiale de la Santé et de la Sécurité au Travail (JMSST) ont été célébrées ce mardi 30 avril au CICB. Un événement organisé par l’Institut national de prévoyance sociale (INPS), sous la présidence du ministre du travail et de la Fonction publique.

La JAPRP a été lancée à Bamako en avril 1997. Depuis, a indiqué Ousmane Karim COULIBALY, DG de l’INPS, la journée a été régulièrement célébrée au Mali. Le thème retenu cette année est : « Sécurité et Santé au Travail dans les secteurs d’activité à fort potentiel de risque défis et stratégies d’intervention ». Le thème de la JMSST quant à lui est : « Impacts du changement climatique sur la Sécurité et la Santé au Travail ». Les thèmes respectifs des deux journées ont été débattus par lors des trois communications faites par des experts.

« La promotion de la santé et la sécurité au travail est une réalité à l’INPS », a souligné le Directeur général. A ses dires, l’institut dispose aujourd’hui de 14 structures de santé à travers le pays dont 07 à Bamako pour la prévention des maladies professionnelles et la prise en charge des accidents de travail. En 2023, les services techniques de l’INPS ont enregistré 10 710 visites médicales préventives sur la santé et la sécurité au travail, et réalisé 165 visites des lieux de travail.

La célébration de ses journées est l’occasion de passer des messages forts aux travailleurs. Selon le ministre du Travail et de la Fonction publique, Fassoun Coulibaly, a expliqué comment les changements climatiques affectent les travailleurs notamment les agriculteurs maliens à travers les feux de forêt, les cyclones. Six impacts-clés des changements climatiques sur la santé et la sécurité sont mis en avant : la chaleur excessive, le rayonnement ultraviolet, les phénomènes météorologiques extrêmes, la pollution de l’air, les maladies transmissibles vectorielles, l’utilisation des produits agrochimiques.

« Mieux vaut prévenir que guérir ». Fort de ce message, le ministre Coulibaly a annoncé l’adoption et la mise à jour des normes sur la santé et la sécurité au travail. Le Mali, a rappelé le ministre, a déjà ratifié, la Convention (n° 157) de l’OIT sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale. Aussi, notre pays s’apprête à faire de même avec la Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. Mieux, a souligné le ministre, le Conseil supérieur du travail a approuvé en mars 2024, la Politique nationale de santé et sécurité au travail initiée en 2016. Elle sera bientôt adoptée.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

