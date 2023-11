Vaincre le diabète : Consultations et prises en charge gratuites se dérouleront durant tout ce mois d’octobre

La salle de conférence de la Direction générale de la Santé et de l’Hygiène publique a abrité la conférence de presse des acteurs impliqués dans la réduction du diabète au Mali en prélude la journée mondiale du diabète. Le thème de cette année est : « Accès aux soins du diabète ». C’était le vendredi dernier. La Fédération nationale du diabète, l’Association malienne de lutte le diabète, l’ONG Santé diabète sont des acteurs impliqués pour réduire le diabète et ses conséquences.

Une fenêtre d’opportunité pour le représentant du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Abdoulaye Koné, d’épiloguer sur la lutte contre le diabète, certes marquée par des acquis se déclinant en politique et le planning, la continuité de la formation des médecins diabétologues, la présence des diabétologues sur toute l’étendue du territoire national, la diminution des prix des médicaments du diabète, la prise en charge du diabète de type 1. ‘’ Les patients du diabète n’ont plus besoin de venir à Bamako pour se soigner’’, a-t-il affirmé avec fierté.

Quant au président de la Fédération nationale du diabète au Mali, Kalifa Maïga, sa structure est composée de 33 associations sur toute l’étendue du territoire national. Leur objectif est d’adoucir la prise en charge du diabète. ‘’ Nous menons chaque année de dépistage contre le diabète, les personnes à risque de cette maladie. Le plaidoyer auprès des partenaires pour soulager les malades diabétiques’’, a informé M. Maïga.

Autour de Dr Ibrahim Nientao, représentant de l’ONG Santé Diabète qui évolue au Mali depuis 2003. Il rappelé que des études ont été menées sur le terrain appuyées par l’ONG Santé Diabète. ‘’ Nous faisons des dépistages parce que le diabète est un problème de santé publique pourtant il n’inquiète pas les partenaires qui investissent beaucoup dans d’autres maladies chroniques’’, a-t-il laissé entendre. Dr Nientao poursuit en disant que sur la prévention de cette maladie, il est à noter la création de la Maison du diabète qui se trouve au quartier Bougouba à Bamako. ‘’ Il y a aussi une maison à Sikasso, Tombouctou et Ségou. Je rassure le ministère de la Santé et du Développement Social et des associations dans la lutte contre le diabète’’, a-t-il évoqué.

Dr Bah Traoré, spécialiste du diabète à l’hôpital du Mali a évoqué des facteurs du diabète. Il a signalé que le maximum de patients du diabète est reçu par l’hôpital du Mali. Selon Dr Traoré, les facteurs du diabète sont : Uriner beaucoup, la fatigue générale, manger beaucoup en même temps maigrir, boire beaucoup d’eau sont les signes ou les circonstances où trouve le diabète. Pour faire la glycémie, Dr Bah a dit qu’il faut 08h de jeûnes et 12h au maximum et si la glycémie dépasse 1, 26g, la personne a le diabète. ‘’ Les facteurs à risque non modifiables est l’âge à partir de 45ans, les parents diabétiques.

Durant tout le mois de novembre la question diabète sera débattue.

Diakaridia Sanogo

