28è édition du Mois de la Solidarité : Le Président du CESEC chez le doyen d’âge de la Commune I du District de Bamako

Dans le cadre de la 28è édition du Mois de la Solidarité et de lutte contre l’Exclusion, le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Monsieur Yacouba KATILE, a rendu visite le vendredi O6 octobre, au doyen d’âge de la Commune I du District de Bamako, Monsieur Ousmane TOURE. Il a été accueilli par le Maire de ladite, M. Oumarou TOGO, par Mme Koné Odile DAKOUO , Directrice de l’Office National des Pupille du Mali et par M. Hameth Ben TRAORE ,Directeur général de l’Agence Nationale d’Assistante Médicale (ANAM).

Il était exactement 10 heures passées de quinze minutes quand la délégation conduite par le Président du CESEC, M. Yacou KATILE arriva au domicile de Monsieur Ousmane TOURE, sis à Doumanzana Nafadji .

Du haut de ses 104 ans, le doyen de la commune 1, affiche une bonne mine et apparaît très lucide. Père de trois enfants dont une femme, et grand –père de 17petits enfants, il se plaint souvent du mal de dos. « Nous sommes venus au nom du Président de la Transition, Son Excellence, le Colonel Assimi GOïTA et de l’ensemble de son Gouvernement, vous rendre visite et solliciter par la même occasion vos bénédictions pour le Mali », a rappelé le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel au centenaire de Nafadji. M. KATILE, a ensuite expliqué que le Mois de la Solidarité est une heureuse initiative instituée dans notre pays depuis des années. Il constitue, selon lui, un pan important de notre culture.

Au nom des plus hautes autorités, le Président du CESEC a remis une enveloppe symbolique et un kit composé de couverture, de tapis de prière ainsi que plusieurs cadeaux.

En retour, le doyen d’âge de la Commune I a formulé beaucoup de bénédictions pour la stabilité, l’unité nationale et le progrès social pour notre pays. Il n’a pas manqué d’associer les Forces de défense et de sécurité du Mali. M. TOURÉ a exprimé toute sa gratitude pour cette marque de considération des plus hautes autorités.

Il faut noter que le thème de cette 28e édition est : « La Solidarité au service de la paix de la stabilité et du développement dans le Mali Kura ». Et c’est Mme Touré Lobbo TRAORE, Présidente de la Fondation pour l’Enfance, qui est la marraine de ladite édition.

Baba Bourahima CISSE

Conseiller en Communication CESEC

