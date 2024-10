Célébration de la Journée Internationale de la Fille : Korotoumou Diarra et Oumou Yanago assurent

L’édition 2024 la Journée Internationale de la Fille, a été célébrée dans les locaux de Plan International Mali à travers la prise de fonction de Korotoumou Diarra dans le rôle de la représentante résidente de Plan International au Mali, et Oumou Yanogo dans celui de la Directrice régionale de Plan pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Instituée par les Nations Unies en 2011, la Journée Internationale de la Fille met en avant les filles en mettant en exergue les défis auxquels elles sont confrontées. Cette journée est également le lieu de promouvoir l’autonomisation des filles et plaider pour le respect de leurs droits fondamentaux.

Cette célébration est une tradition bien établie chez Plan International qui donne l’opportunité aux jeunes d’occuper des postes de hautes responsabilités et d’adresser des messages de sensibilisation en faveur de la promotion des droits des filles à travers le monde. La présente initiative s’inscrit dans ce registre, avec l’initiative #GirlsTakeover des milliers de filles à travers le monde sont promues. Elles sont amenées à prendre la place de dirigeants durant une journée. A travers cette action mondiale, ceux sont près de 1000 filles et jeunes femmes qui sont appelées à ‘occuper’ des postes de dirigeants dans plus de 60 pays

Au Mali, Korotoumou Diarra et Oumou Yanogo ont occupé cette année le devant de la scène dans leurs rôles respectifs de directrice pays et directrice régionale. Un rôle que les deux jeunes filles ont assuré avec brio. La conférence de presse organisée en marge de la journée, a été animée par elles. Occasion pour elles, de contextualiser l’événement et surtout d’attirer l’attention sur la situation des filles dans le monde.

Selon les conférencières du jour, les filles sont confrontées à de multiples problèmes d’inégalités dans le monde, notamment leur difficile accès à l’éducation, les mariages d’enfants etc.

“Malgré les progrès réalisés, les filles en Afrique de l’Ouest et du Centre font toujours face à d’énormes défis”, a souligné Oumou Yanogo, dans son rôle de Directrice régionale. “58% d’entre elles risquent de ne pas être scolarisées dans le secondaire, 20% débutent une grossesse durant leur adolescence, et elles peuvent s’attendre à gagner moins que leurs homologues masculins.”, explique –t-elle.

Korotoumou Diarra, a rappelé l’attachement de Plan International Mali à l’autonomisation des filles, maillot essentiel au développement durable et inclusif suivant la vision de l’organisation. Pour y parvenir l’organisation investit dans la promotion des droits des filles et leur autonomisation. Cet exercice qui vise à encourager et sensibiliser l’opinion sur l’importance du respect des droits des filles.

La représentante de la direction nationale de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille ainsi que le représentant résidant de Plan International Mali, ont tour à tour félicité les conférencières pour l’exercice auquel elles se sont soumises. Qui selon, eux va inspirer d’autres et développer leur leadership du coût.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

