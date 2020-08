Célébration de la Panafricaine des femmes en contexte de COVID 19, Le ministère de la femme fait don de kits de protection et de vivres aux déplacés du centre

L’Edition 2020 de la journée internationale de la Panafricaine des femmes a été célébrée ce 4 août 2020 par les maliennes sous le thème Femmes et COVID 19 :défis, enjeux et perspectives pour un développement socioéconomique durable. La cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Chiaka Magassa a été marquée par une remise de matériels de lavage de mains aux déplacés du centre.

Les déplacés du centre du Mali ont reçu des dispositifs de préventions contre la maladie à coronavirus et des vivres. Il s’agit de kits de lavage de mains, de gels hydro alcoolique, de masques, de gants, de savons, de riz, de l’huile ,de l’eau minérale et de moustiquaires imprégnés, une donation effectuée par le ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille en présence de la vice-présidente de l’OPF/ Afrique Diallo Kama Sakiliba, et du Chef de Cabinet de la première dame.

Cette donation s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la panafricaine des femmes célébrée chaque 31 juillet, pour commémorer la première conférence panafricaine des femmes animée en TANZANIE en 1962 et depuis 1974 OPF

La célébration de la panafricaine offre une opportunité pour faire l’état des avancées en matière des droits de la femme, et de l’égalité du genre , mais surtout elle permet d’identifier de nouvelles perspectives, à informer , sensibiliser et faire du plaidoyer pour le renforcement des mesures en faveur de l’autonomisation des femmes a fait savoir Chiaka Magassa.

Tout en mettant l’accent sur la particularité de cette édition qui se déroule dans un contexte particulier avec la pandémie de la Covid 19 en plus de la crise sociale.

Aussi à ses dires le thème national invite à plus contribuer aux actions de solidarité, et de lutte contre la pandémie à travers un plaidoyer à l’intention des décideurs, sur l’impact de la Covid -19, sur la situation socio-économique des femmes, d’informer et sensibiliser les population, sur le respect des mesures barrières, en vue de stopper la propagation du virus, d’exprimer la solidarité des femmes africaines et maliennes, en faveur des personnes déplacées.

Les bénéficiaires en réceptionnant ces dons ont formulé des bénédictions et signifié toute leur gratitude aux donateurs.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

