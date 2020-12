Les administrateurs de la Caisse malienne de la Sécurité Sociale ont tenu hier mardi la 24 ème session du conseil d’administration à Bamako au cours de la laquelle ils ont adopté un ambitieux projet de budget de 159 718 000 000 FCFA pour l’exercice de l’année prochaine.

Cette 24ème session ordinaire du conseil d’administration de la CMSS était présidée par le Dr. Oumar Dembélé, en présence de la directrice de la CMSS, Mme Diéminatou Sangaré. A l’ordre du jour, l’adoption et l’examen des projets de budget et du plan d’action de la Caisse Malienne de la Sécurité Sociale au titre de l’année 2021.

D’ores et déjà, le président du conseil d’administration souligne que les prévisions de l’exercice de l’année 2021 sont impactées par les effets des crises qui ont marqué l’année 2020. Ce qui justifié, selon lui, une augmentation du budget 2021 de la CMSS qui est arrêté en dépenses et en recettes à la somme de 159 718 000 000 FCFA contre 126 682 835 357 FCFA pour l’année 2020. Dr Oumar Dembélé affirme que ce budget a été élaboré dans le respect des normes de la CPRESS, à savoir le plan de comptabilité de référence et des rations prudentiels de la gestion et de la performance. Toute chose qui illustre, selon lui, les efforts entrepris par la CMSS pour la transparence et la bonne gouvernance par les plus hautes autorités du pays.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :