La Commission Démocratique Indépendante de Médiation (CDI-Médiation), bureau de commune VI, a procédé au lancement de ses activités la semaine dernière. Elle a mis à profit cette occasion pour organiser un match de football qui opposait les membres de la CDI et l’école la Sorbonne de la commune VI.

À titre de rappel, la Commission Démocratique Indépendante de Médiation (CDI-Médiation) a pour mission d’œuvrer pour la promotion du dialogue entre la majorité et l’opposition politique d’une part et d’autre part la société civile pour une cohabitation pacifique entre toutes les couches au Mali.

D’entrée de jeu, Mamadou Konaté président du bureau de la CDI Médiation Commune VI a estimé qu’ils ont pris conscience car c’est leur devoir envers le Mali. Mais aussi de leur capacité, dit-il, d’améliorer les choses. «Nous avons voulu que ce lancement soit l’occasion pour les jeunes de s’unir à nous, pour conduire le pays vers un changement notable. Nous entendons par changement une gouvernance saine des gouvernants soucieux de leur pays et de leur peuple, regardant dans la même direction, une élite qui pense à l’intérêt général avant l’intérêt personnel. Des partis politiques ayant les mêmes fins : la paix et la réconciliation au Mali et aussi que le peuple malien s’intéresse à la paix plutôt que la guerre», a-t-il expliqué.

De son côté, le président de la CDI nationale, M. Makan Sidibé, a été honoré pour sa détermination, selon les membres de la CDI commune VI. D’après eux, il est engagé pour la résolution pacifique des conflits.

«La crise persiste donc nous voulons quand même privilégier une prise de conscience des problématiques et de solutions commune venant des Maliens et Maliennes afin de résoudre les conflits au sein de nos différentes communautés», du moins ce qu’en pense président de la CDI nationale, M. Makan Sidibé.

Il a par ailleurs ajouté: «La CDI est un mouvement que nous avons créé en novembre 2018 quand ça n’allait pas entre les hommes politiques. Nous avons fait des démarches préalables entre les hommes politiques, l’opposition et la majorité, pour qu’ils se mettent ensemble pour la fédération des efforts dispersés autour du Mali. Et pour cela, nous sommes parvenus à concrétiser cette médiation politique entre l’opposition et la majorité. Nous avons rencontré plus de 1000 personnes ressources entre Bamako, Sikasso, Ségou, Kayes, Mopti et partout dans le pays. Aujourd’hui, nous avons une assise internationale, nous sommes plus de 3 millions de Maliens à œuvrer pour l’atteinte des objectifs de la CDI Médiation», a-t-il expliqué. Avant de conclure que la CDI a récupéré plus de 123 jeunes du banditisme et a fait renoncer à plusieurs jeunes de la capitale à la drogue et au vagabondage. Un match amical entre l’école la Sorbonne et le membre de la CDI a eu lieu. Lequel match a pris fin sur un score de 3-0 contre la CDI.

Ousmane Diakité

