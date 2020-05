Le coordinateur général de la CMAS de Mahmoud Dicko, Issa Kaou Djim, menace le régime du Président Ibrahim Boubacar Keïta de reprendre les marches contre « les arrestations arbitraires, à l’insécurité, la paupérisation des Maliens au quotidien et l’élection de Moussa Timbiné au perchoir ».

-Maliweb.net- « Nous allons reprendre les contestations pour dire au Chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Keïta que le pays ne l’appartient pas à lui seul. Inchahallah, nous allons sortir pour lui dire non que le pays ne peut pas être gouverner seulement par la seule volonté de Chef de l’Etat et ses proches », a déclaré, dans un message audio, Issa Kaou Djim de la Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko. Le porte-parole de la CMAS informe que la prochaine manifestation aura pour objectif : « de dire non aux arrestations arbitraires, à l’insécurité et à la paupérisation des Maliens au quotidien. »

« Nous n’avons pas peur de sortir pour défendre la cause de notre pays », a insisté le porte-parole de l’Imam Mahmoud Dicko, qui récite incessamment certains versets et jure sur le saint Coran. Et de poursuivre que la marché programmée, dont la date fera l’objet d’un communiqué, portera sur l’élection de Moussa Timbiné à la tête de l’Assemblée nationale, la deuxième personnalité du pays. A l’en croire, le nouveau Président de l’assemblée nationale a été élu en violation de toutes les lois de la République, car, dit-il, il a perdu les élections législatives malgré tout le Chef de l’Etat l’a imposé aux maliens.

« Moussa Timbiné est un député repêché en commune V qui n’a pas été élu », a-t-il insisté. Lequel charge ses laudateurs d’aller informer le Président de la République que lui, Issa Kaou Djim, signe et persiste, que le peuple va sortir pour dire non à l’état actuel du pays. Le message audio du porte-parole de l’influent imam de Badalabougou est paru formel sur l’évidence de la tenue de la marche.

Pour ce faire, il rappelle le succès des meetings précédents du 10 février et du 5 avril février 2019 qui ont contraint l’ex-premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, à rendre le tablier quelques jours plus tard.

Ce proche de l’ancien président du haut conseil islamique projette une conférence de presse qui devrait annoncer le jour et l’itinéraire de la marche.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

