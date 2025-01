Aux Etats Unis, 929 de nos compatriotes sont menacés d’expulsion par l’administration du nouveau Président Donald Trump.

Les Maliens résidant aux Etats Unis ne vont pas certainement échapper à la politique anti-migrant des nouvelles autorités américaines. Sur la liste de 1 445 549 des sans papiers à expulser figure les noms de 920 maliens. Cette mesure est une conséquence de la promesse de campagne du 47ème Président de la première puissance mondiale, Donald Trump. Lequel a promis dès son élection à la Maison Blanche d’expulser le plus grand nombre de migrants jamais fait dans l’histoire des Etats Unis.

Le Mali, n’est pas seul pays du continent africain à payer les conséquences de cette décision de l’administration Trump. Presque la totalité des pays africains sont concernés. Plus de 1100 ressortissants ivoiriens sont concernés par cette mesure, 642 Nigériens, 303 Burkinabés, 3 690 Nigérians etc. La lutte contre l’immigration illégale figurait en bonne place parmi les dizaines de décrets que le Président américain a signés dès son investiture.

Selon plusieurs médias occidentaux, l’administration Trump a mobilisé 1.500 soldats et des avions militaires pour accélérer les expulsions – quitte à déclencher une crise diplomatique. Les mêmes médias écrivent qu’il a réalisé une première purge de la justice administrative responsable de l’immigration, suspendu toutes les voies d’accès aux Etats-Unis pour les demandeurs d’asile et les réfugiés, et menace d’engager des poursuites contre les élus et les fonctionnaires des collectivités locales qui feraient obstacle à une opération anti-immigration.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

