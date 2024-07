Le mémorial Modibo Keita a abrité, ce jeudi 11 juillet, le lancement officiel du projet INUCOS (Inclusion Numérique pour une Cohésion Sociale). Un projet financé par Search for Common Ground et exécuté par l’organisation Action pour la Promotion des Jeunes et Enfants Communicateurs (APJEC).

« Lutter contre la désinformation en initiant des campagnes numériques ». Telle est, selon Aïssata Tindé, représentante de la coordinatrice de l’APJEC, la vision du projet INUCOS. Il s’agit en clair de « contrer la propagation de la désinformation qui peut alimenter les tensions intercommunautaires sensibles aux conflits », a-t-elle indiqué dans son discours. Ainsi, les acteurs du projet s’engagent à promouvoir la diversité culturelle en créant des contenus numériques variés mettant en valeur les richesses culturelles, artistiques et historiques des différentes communautés du Mali.

A terme, le projet INUCOS ambitionne de « sensibiliser 10 000 personnes sur les dangers de la désinformation et son impact sur les tensions intercommunautaires ». Par le biais de contenus numériques, a ajouté la représentante de la coordinatrice de l’APJEC, « nous espérons promouvoir le respect des droits humains, le dialogue constructif et la résolution pacifique des conflits ».

Présent au Mali depuis 2016, Search For Common Ground intervient au Mali aux côtés des populations et a pour mission de transformer la manière dont le monde gère les conflits en écartant les approches de confrontation et en privilégiant la recherche commune de solution. Selon Binatou Coulibaly, représentante de Search for common Ground, INUCOS est lancé dans le cadre d’un projet global qui couvre les pays de l’AES.

Ainsi, le projet Laafi Kibaru d’une durée de 30 mois intervient au Mali, au Burkina Faso et au Niger. « L’objectif est d’améliorer la cohésion sociale parmi les populations cibles grâce à un meilleur accès à des informations vérifiées et sensibles aux conflits », a assuré Binatou Coulibaly. « Les interventions hors ligne et en ligne du projet répondent directement aux déclencheurs de conflits potentiels dans les communautés cibles, causés par la diffusion de contenus faux et perturbateurs », a-t-elle expliqué au lancement du projet.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :