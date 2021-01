Les conseils de défense des présumés auteurs dans l’affaire dite d’atteinte à la sûreté de l’Etat étaient ce vendredi 8 janvier 2021 en conférence de presse pour informer l’opinion nationale et internationales de la situation actuelle du dossier qui défraye la chronique.

En rappel le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Commune III du district de Bamako, Mamoudou Kassogué, a déclaré dans un communiqué : « le juge désigné pour instruire l’affaire a ordonné, ce jour, le placement en détention provisoire des nommés Mahamadou Koné Vital Robert Diop, Souleymane Kansaye, AguibouMackyTall et Youssouf Mohamed Bathily alias RASBATH. Quant au nommé Boubou Cissé, il est resté introuvable. S’agissant du nommé Sékou Traoré, qui est aussi cité dans l’affaire, compte tenu de son statut de Magistrat et de sa fonction qui lui confère le rang de Ministre, les éléments d’enquêtes le concernant ont été transmis à Monsieur le procureur général près de la Cour Suprême, conformément aux dispositions pertinentes des articles 614 et 616 du code de procédure pénale ».

D’entrée de jeu l’un des conseils des sept accusés, Me KassoumTapo expliquera que c’est une bataille judiciaire qui s’annonce pour laver l’honneur et la dignité de leurs clients donc eux de la défense ont décidé de faire une défense commune. Et qu’ils sont au même niveau d’information que les journalistes et que l’instruction n’a pas encore démarré c’est plutôt une information judiciaire qui est ouverte contre des personnes. Et qu’il a été surpris de prendre connaissance du réquisitoire provisoire sur les réseaux sociaux.

« A ce qu’il faut savoir il sait jamais tenues des réunions secrètes chez l’ancien Pm Boubou Cissé. Tout simplement on lui reproche d’avoir des ambitions présidentielles. Ensuite il parait que les coups d’état au Mali commencent chez les marabouts et chose bizarre le puissant marabout cité dans le réquisitoire n’a jamais été interpellé ou arrêté. Il faut croire que la Transition est très fragile qu’on puisse le déstabiliser avec un si peu d’éléments. Docteur Boubou Cissé, n’a jamais reçu aucune convocation de la part d’aucune autorité judiciaire, policière ou administrative, se tient à la disposition de la justice de son pays.» Nous fulmine Me KassoumTapo

Toujours pour trouver les arguments pour démentir le réquisitoire provisoire du Procureur, Me Tapo dira qu’il n’a pas eu de rencontre entre ces personnes récemment c’est de la pure invention. Et que l’information n’a pas encore commencé pour reprocher à quelqu’un de violer le secret de l’information. Ajout’ il : « Le dossier est vide et ne contient rien qui puisse inculper ses clients sur du faux. On reproche au Procureur d’être instrumentalisé par la Sécurité d’Etat… Si les sacrifices rituels et la consultation des marabouts peuvent consister un complot franchement j’ai peur pour ce pays… »

Me Marcel Ceccaldide sa part dira que ce dossier est scandaleux et il n’a rien dans ce dossier. Il s’indigne et s’insurge contre les autorités judiciaires en violation contre la Constitution du Mali à son article 10. Et concluant ses propos en disant que lorsque l’action politique se mène de la justice, on ne peut pas parler de la justice.

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

