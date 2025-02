Lancement des opérations de distribution des vivres et de non-vivres aux sinistres des inondations de 2024 : 343 000 personnes réparties dans les 19 régions et le district de Bamako recevront les dons !

Organisée par le ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population et le ministère de la Santé du Développement social, la cérémonie de lancement officiel de distribution des vivres et des non vivres aux victimes des inondations dans le cadre Cerc/Pruba s’est tenue le mercredi 12 février 2025 dans la cour de la direction nationale du développement social (DNDS) avec l’appui de la Banque mondiale.

La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de l’Urbanisme Imrane Abdoulaye Touré et ses homologues de la Santé et du Développement social, le médecin-colonel Assa Badiallo Touré, des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, Mme Clara De Sousa, ainsi que de nombreuses personnalités.

Selon Mme Clara De Sousa, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali l’état de catastrophe nationale déclaré par le gouvernement du Mali le 23 août 2024 traduisait l’ampleur exceptionnelle des inondations qui ont touché presque tout le pays en juillet et août 2024.

“En réponse à la requête du gouvernement, la Banque mondiale a immédiatement activé son instrument d’intervention en situation d’urgence pour appuyer les efforts au Mali. Ainsi, la composante de réponses aux urgences contingentes, communément appelé Cerc, du Projet de résilience urbaine de Bamako a été déclenchée pour concevoir et appuyer la mise en œuvre d’un plan d’action d’urgence ciblant les interventions prioritaires au profit des communautés, des localités et des secteurs les plus affectés”, dira-t-elle.

Elle a indiqué que ce plan d’action estimé à 73 millions de dollars, soit 43 milliards de F CFA va permettre à restaurer les infrastructures et les services urbains affectés dans les secteurs de l’assainissement, de la santé, du transport, de l’éducation et de l’agriculture.

Il s’agira aussi de renforcer les capacités de réponse aux urgences de la protection civile, mais aussi et surtout relever les moyens de substance des personnes sinistrés à travers des appuis en vivres, en kits scolaires pour l’éducation, en abris de relogement temporaire et en prise en charge médicale adéquate avec une dotation conséquente en médicaments, vaccins, petits matériels et équipements lourds de santé.

De son côté, la ministre de la Santé et du Développement social a noté que la pluviométrie de 2024 a été particulièrement éprouvante en ayant occasionnée des conséquences sur les conditions de vie de populations. “Notre pays a l’instar de plusieurs pays à travers le monde a connu des aléas durant ces dernières années et particulièrement au cours de la dernière saison hivernale”, a-t-elle affirmé.

Elle a rappelé que la situation cumulée des inondations fait état de 729 cas d’inondations sur toute l’étendue du territoire, 247 306 cas d’effondrement, 88 053 ménages impactés, 4 165 226 personnes sinistrées, 66 032 maisons endommagées ou a risque d’effondrement, 2915 greniers ou magasins détruits, 20 988 latrines impactées et 6590 puits endommagés. S’y ajoutent plusieurs milliers de bétails emportés et des centaines de milliers de superficies cultivables perdues. “Face a cette situation d’extrême urgence, le gouvernement du Mali, sous l’autorité du général d’armée Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat, en conseil des ministres extraordinaire, a ordonné une assistance humanitaire de grande envergure pour venir en aide à la population sinistrée”, a développé Assa Badiallo Touré.

Le ministre Imrane Abdoulaye a précisé que ce jour est d’une grande signification, car il témoigne de l’engagement et de la détermination des plus hautes autorités de la Transition à accompagner les populations dans toutes les situations et face à toutes les épreuves.

Il a rappelé que l’année 2024 a été particulièrement marquée par des inondations catastrophiques dans presque toutes les régions du pays et le district de Bamako. A cet effet, dira-t-il, le gouvernement a, suivant le décret n°2024-0485/PM-RM du 23 août 2024, déclaré l’état de catastrophe national. A l’en croire, cette situation a conduit à l’activation de la composante 6 du Pruba : intervention d’urgence contingente (Cerc). Selon lui, elle vise à mobiliser un montant de 43,1 milliards de F CFA suite à une requête du ministre de l’Economie et des Finances auprès de la Banque mondiale. “C’est dans ce cadre qu’un plan d’actions a été élaboré et s’articule autour des activités qui sont entre autres l’appui à l’assainissement des zones affectées par les inondations, l’appui à la réponse de la protection civile aux inondations, l’appui aux besoins liés à la santé, l’appui aux besoins de base (nutrition, logement temporaire, scolarisation), l’appui à la remise en état des infrastructures routières”, a-t-il cité.

Les acquisitions concernent principalement les produits entre autres 100 tonnes de riz; 100 tonnes de mil; 690 tonnes de sucres ; 343 tonnes de sel 172 000 moustiquaires, 172 000 couvertures 172 000 nattes, 400 tentes, 17 000 kits scolaires.

Aoua Traoré

