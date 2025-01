Le Consortium Panos, Article 19 et Avocat Sans Frontière /Mali, renforce les défenseurs des droits humains du Mali

Du 15 au 16 janvier 2024, se tient au Mémorial Modibo Kéïta l’atelier de renforcement des acteurs sur les droits Humains, la liberté d’expression, la protection des journalistes et des procédures judiciaires équitables. Organisé par le Consortium Panos, Article 19 et Avocat Sans Frontière /Mali dans le cadre du projet « Renforcer l’espace civique et promouvoir les droits humains au Mali », cet atelier contribue au renforcement de l’Etat de droit et des libertés fondamentales au Mali.

L’objectif de cet atelier multi-acteurs est de former et sensibiliser sur l’importance de l’Etat de droit et des libertés fondamentales pour une société démocratique, notamment les décideurs politiques ainsi que les autorités judiciaires. Durant ces deux jours, les participants notamment les médias, les magistrats, les avocats et les défenseurs des droits humains et d’autres acteurs de l’espace civiques seront renforcés sur les questions relatives aux droits humains, à la liberté d’expression, à la protection des journalistes et des activistes, et les procédures judicaires équitables.

L’ouverture des travaux a été présidée par la représentante de Article 19 accompagnée du représentant de la Délégation de l’Union européenne au Mali, le Président de Avocat Sans Frontières et le représentant de la Maison de la Presse du Mali.

La représentante de Article 19, Aïssata Diallo Dieng, dans son intervention a rappelé l’objectif et le contexte de la rencontre et présenter sa structure. Ainsi, elle a fait savoir qu’ Article 19 est une ONG internationale investie dans la promotion des droits humains, notamment dans la promotion et la défense de la liberté d’expression, d’information, ce à travers le monde. S’agissant du projet « Renforcer l’espace civique et promouvoir les droits humains au Mali », financé par l’UE (Union européenne) et mis en œuvre par le Consortium vise à renforcer l’ Etat de droit et les liberté fondamentale en adoptant une approche globale. Il se concentre sur la promotion de l’espace civique, et offre des formations pratiques aux journalistes, activistes dans le but de mieux les accompagner pour défendre les droits humains et la liberté d’expression. De plus, ledit projet sensibilise les décideurs publics et autorités judiciaires sur l’importance de l’Etat de droit et des libertés fondamentales pour une société démocratique.

Le représentant de l’UE au Mali, a rappelé l’importance qu’accorde l’UE aux droits humains, et réaffirmé leur engagement en faveur de sa promotion notamment en soutenant différents projets comme cet atelier visant à renforcer l’Etat de droit.

Quant au représentant de la Maison de la Presse, il a félicité l’organisation de l’atelier tout en rappelant la longue et bonne collaboration établie entre la Maison de la Presse et les organisations initiatrices de l’évènement. A l’image des autres intervenants, il a souligné la pertinence de cette formation et invité les médias à tirer profit des différentes sessions.

