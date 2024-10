Le projet de budget 2025 de la Commune V du district de Bamako estimé en recettes et en dépenses à 9,498 milliards de FCFA

Le projet de budget 2025 de la Commune V du district de Bamako est estimé en recettes et en dépenses à 9,498 milliards de FCFA. L’annonce a été faite samedi par le maire Amadou Ouattara au cours du débat public sur le projet de budget primitif 2025 organisé par la municipalité.

Le projet de budget de la Commune V est estimé en recettes et en dépenses à 9,498 milliards de FCFA. Plus de 90% du budget de la Commune soit 9,081 milliards rentre dans le cadre du fonctionnement de la Commune laissant très peu de place aux investissements (417,41 millions de FCFA). Ce que n’a pas manqué de souligner le maire Amadou Ouattara, qui a déploré la faible mobilisation des ressources internes propres (1,715 milliards de FCFA). Lesquelles sont pourtant indispensables à l’atteinte des objectifs de développement durable de la municipalité. L’édile local a appelé à un renversement de la tendance dans la mesure où le maire est jugé à travers les investissements.

Consacré par l’article 179, alinéa 2 de la loi N°2023-004 du 13 mars 2023 portant code des collectivités territoriales, le débat public est une étape cruciale dans le processus d’élaboration du budget. Il permet aux acteurs du développement local de prendre connaissance du contenu du projet de budget et de faire des propositions d’amélioration, dont la pertinence sera appréciée par le conseil communal au moment de son adoption. A l’instar de la restitution publique, ce cadre vise la participation citoyenne à la gestion des affaires publiques et constitue un gage de transparence et de bonne gouvernance, a rappelé le maire Amadou Ouattara.

Les débats ont porté sur la faible mobilisation des ressources internes de la Commune notamment le paiement de la Taxe de développement régional et local (TDRL). Pour une population de 600 000 âmes, la perception n’a jamais réussi à mobiliser 40 millions de FCFA par an. Composés des légitimités traditionnelles, des responsables des femmes et de la jeunesse, les participants ont appelé à un changement de comportement de la population afin de promouvoir la citoyenneté dans la commune.

Le débat public participe à la bonne gestion de la commune, a déclaré le représentant du gouvernement, Mangoro Konaté, qui s’est réjoui de sa tenue. Visiblement satisfait de la qualité des débats et du document présenté, il a salué les efforts de transparence du maire Amadou Ouattara dans la gestion des affaires de la municipalité.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :