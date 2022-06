La directrice Pays du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a animé une conférence de presse le mercredi 08 juin au siège de l’organisation. Occasion pour Maclean Natugasha d’alerter sur la situation humanitaire qui prévaut au Mali.

La crise malienne fait partie des dix crises les plus négligées dans le monde, selon la directrice pays du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC). L’instabilité politique, des déplacements importants et une crise alimentaire sans précédente en 2021 ont constitué autant d’éléments qui ont contribué au nouveau classement du Mali sur la liste des crises négligées du NRC en 2021

Ce nouveau classement du Mali doit alerter sur le sort des 370 000 personnes déplacées internes. Selon Maclean Natugasha, ces crises ont la particularité d’affecter des millions de personnes. « Peu médiatisées du coup moins connu, ces crises attirent moins de financement et restent donc sans réponse », a-t-elle déploré.

En 2021, souligne la directrice Pays du NRC, les déplacements de personnes se sont amplifiés avec les effets de l’insécurité et notamment la multiplication des interventions militaires. « 350 000 personnes étaient considérées comme déplacées à la fin de l’année 2021 par la commission mouvement des populations », a assuré Maclean Natugasha, soulignant que ce chiffre a depuis augmenté avec la multiplication des opérations militaires.

D’après elle, le sort des 7,5 millions des maliens qui ont urgemment besoin d’assistance humanitaire et dont la plupart vivent dans des zones où l’accès aux services sociaux de base reste une problématique majeure et aussi inquiétante. Du fait de la crise, les populations ne sont plus en mesure de mener leur activité. Ce qui va augmenter la pauvreté.

Elle a indiqué que l’accès aux services essentiels de base comme la santé, l’éducation par ces personnes est empiété par l’insécurité dans les zones reculées. Ce qui laisse présager une crise humanitaire. Surtout que les humanitaires continuent d’être pris pour cible par des individus armés. « En 2021, les organisations humanitaires ont déploré une augmentation inquiétante des attaques, braquages et vols faisant 143 incidents », a souligné Maclean Natugasha.

Pour terminer, la directrice pays du NRC a attiré l’attention des bailleurs de fonds afin d’alléger la souffrance des millions de maliens qui sont en attente. Elle a profité aussi de l’occasion pour exhorter tous les acteurs à favoriser le dialogue et faciliter l’accès des humanitaires à ceux pour qui il est prioritaire.

Il faut rappeler que le NRC est une organisation internationale humanitaire, non-gouvernementale et à but non lucratif. Créé en 1946, le NRC a ouvert ses locaux au Mali en 2013 suite à l’éclatement du conflit armé au nord qui a provoqué une vague de déplacements internes. LONG intervient à Mopti, Tombouctou, Gao, Ménaka et Koulikoro pour soutenir et aider les déplacées et les communautés locales.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

