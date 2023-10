Mali : l’ONG Caritas Suisse offre des kits d’hygiène et de produits alimentaires au centre « Un Toit Une Vie » du Bureau Catholique national pour l’enfance

Dans le cadre de la journée internationale de l’élimination de la pauvreté (célébrée 17 octobre de chaque année) et le mois de la solidarité, l’ONG Caritas Suisse en collaboration avec le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) a procédé, le jeudi 26 octobre, à la remise des kits d’hygiène et de produits alimentaires au centre « Un toit Une Vie » du Bureau Catholique national pour l’enfance (BNCE) de Bamako. C’était sous l’égide du directeur pays du Caritas Suisse Mumararungu Innocent.

Composé de kits d’hygiène et de produits alimentaires, la présente donation au Centre « Un Toit Une Vie » au Bureau Catholique national pour l’enfance s’inscrit dans le cadre du projet : « Promouvoir, protection et respect des droits des enfants en situation de mobilité sur la route Bamako, Sévaré et Gao » (PRISM) financé par Caritas Suisse et mise en œuvre par le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC), ACTED et AMDH. Ce projet a été initié pour répondre aux besoins des enfants en situation de mobilité le long de la route migratoire, a rappelé le directeur pays du Caritas Suisse.

Selon Mumararungu Innocent, le projet se concentre sur la promotion, la protection et le respect des droits fondamentaux des enfants en situation vulnérable et vise à améliorer leur condition de vie, à garantir et à leur offrir un avenir meilleur. Le centre « Un Toit Une Vie » a été choisi comme bénéficiaire de cette donation en raison de son engagement envers les enfants défavorisés et vulnérables, justifie le directeur pays du Caritas Suisse.

Grâce au soutien financier de Caritas Suisse et au travail du DRC, les kits d’hygiène et les produits alimentaires sont remis au centre dans le but de renforcer sa capacité de prise en charge et à soutenir ces enfants. Cette action témoigne de l’engagement de Caritas Suisse et du DRC en faveur de la solidarité et la protection des droits des enfants en situation de mobilité. Elle démontre également la collaboration fructueuse entre les organisations humanitaires internationales et locales pour créer un impact positif dans la vie des ces enfants vulnérables.

Offrir un peu de dignité, de sécurité et d’espoir

« Cet acte est une preuve concrète de ce que la solidarité internationale peut accomplir lorsque des organisations dévouées et des partenaires bienveillants se réunissent pour répondre aux besoins des plus vulnérables », a souligné Jean Doursounian, directeur pays de DRC. A l’en croire, les routes migratoires du Mali voient passer de nombreux enfants qui ont été forcés de fuir leur domicile en raison de conflits, de la pauvreté ou d’autres crises. « Ces enfants sont souvent confrontés à des conditions difficiles, exposés à des risques graves, et privés de leurs droits fondamentaux », a-t-il expliqué.

« Ce geste contribuera à améliorer les conditions de vie de ces enfants et à leur offrir un peu de dignité, de sécurité et d’espoir », s’est réjoui la directrice du BNCE, Coulibaly Amanda Amedegnato, qui a demandé l’appui des bailleurs de fonds et des organisations humanitaires en faveur des enfants vulnérables.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

