Après deux ans, les autorités saoudiennes ont annoncé, le week-end passé, la levée des mesures restrictives liées à la COVID-19 pour l’Omra 2022. La nouvelle a été bien accueillie par les structures en charge de l’organisation du pèlerinage au Mali.

C’est par visioconférence que le ministre de l’intérieur en charge des affaires religieuses et son homologue de la santé ont fait l’annonce de la levée des mesures restrictives. Les nouvelles mesures plus souples vont permettre à l’Arabie Saoudite d’accueillir un nombre important de pèlerins pour le Omra prévu au mois de Ramadan. Et pourra certainement servir de perspective pour l’organisation du grand pèlerinage qui réunit chaque année des millions de musulmans dans le lieu Saint de l’Islam, la Mecque.

La levée des mesures restrictives sanitaires décidée par les autorités saoudiennes est bien accueillie dans le milieu malien dont plusieurs agences de voyages en dépendent. « Cette levée des mesures restrictives donne de l’espoir pour l’organisation du Hadj 2022 », se réjouit le Directeur national des affaires religieuses, Habib Kane. D’ores et déjà, il émet des craintes par rapport à la non satisfaction des nombreuses candidatures des deux années écoulées pour des raisons liées à la pandémie de la COVID-19. Au Mali, ce sont des centaines de candidatures qui restent en attente. « Si les candidatures de deux campagnes annulées s’ajoutent à celles de cette année, il y aura forcement un dépassement de quota », a déclaré Habib Kane selon plusieurs sources.

A cause de la crise sanitaire mondiale des deux dernières années, les autorités saoudiennes avaient décidé de la suspension du Omra et le grand pèlerinage à la Mecque. L’accès de ce lieu saint était autorisé pour les pèlerins résidant sur le sol saoudien. Par contre, les pèlerins étrangers, il fallait l’obtention en ligne d’une autorisation d’accès aux saintes mosquées : Haram Nabawi (la Mosquée du Prophète Mohamed PSL à Médine) et Haram Al Kaaka à Makkah. Il s’agissait surtout de disposer d’un test PCR négatif, se soumettre au remplissage de formalités administratives à l’aéroport avant de rentrer à la Mecque. Selon les autorités saoudiennes, la mesure interdisant les compagnies aériennes vers la Mecque est désormais levée, celles restrictives pour le port obligatoire des masques dans les espaces ouverts, le respect de la distanciation dans les mosquées sont également toutes levées. Les autorités saoudiennes justifient la levée de ces restrictions suite à une évolution positive constatée dans la propagation de la pandémie de COVID-19.

Le Directeur national des affaires religieuses estime déjà que la levée de ces mesures va certainement motiver les organisateurs du Omora et du Hadj à vouloir tenter d’aller malgré le peu le temps imparti qui laisse, selon lui, moins de marge de manœuvre pour une participation. C’est pourquoi il prévient déjà que les conditions organisationnelles ne permettront pas une participation ouverte à tous les pèlerins. Seuls les plus chanceux pourront obtenir le fameux sésame pour se rendre dans le lieu saint de l’islam.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

