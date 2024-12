L’ONG Sasakawa Africa Association, intervenant dans le renforcement des capacités des coopératives agricoles, a organisé, le mercredi dernier, des journées médiatiques pour montrer les impacts de ses interventions en faveur de dix coopératives agricoles du Mandé.

« Développer des perspectives de résilience pour faire face au changement climatique afin d’améliorer la productivité agricole, la nutrition, les revenus des producteurs et la durabilité des investissements ».Telles sont les missions que Sasakawa Africa Association (SAA) s’est fixée pour améliorer les moyens de subsistance et la nutrition des coopératives de 10 villages afin de transformer les conditions de vie des communautés. « Sasakawa a contribué à transformer notre manière de cultiver et de booster notre productivité grâce à des matériels mécaniques », a déclaré Syna Keïta, membre de la coopérative ‘’Union’’ dans le village de Nafadji, localité situé dans la commune du Mandé. L’ONG qui a bénéficié d’un financement du gouvernement Japonais a réalisé des infrastructures et équipements agricoles au profit de 200 ménages de dix villages.

Un centre de formation des agriculteurs, un magasin d’une capacité dé stockage de 200 tonnes, l’acquisition de deux tracteurs, la réhabilitation des retenues d’eau et l’aménagement des sites maraîchers pour dix villages équipés de forages pour la continuité des activités agricoles au-delà de la saison pluvieuse. A cela s’ajoute d’autres initiatives relatives à la formation des femmes sur la valorisation et la transformation des produits agricoles et le renforcement des capacités des agriculteurs sur la promotion d’une agriculture inclusive.

Pour le directeur adjoint de SSA, Ousmane Sanogo, c’est différentes approches ont permis de développer au sein de l’union des coopératives des dix villages ‘’ une agriculture génératrice’’. Laquelle intègre les producteurs (femmes et hommes) à la gestion de l’eau, la gestion intégrée de la santé et la fertilité des sols avec des techniques liées à la production et l’utilisation du compost, la lutte contre les maladies et des ravageurs de culture. Les femmes ont été formées sur les notions de l’agriculture sensible à la nutrition. Des formations qui ont été initiées par les femmes de la coopérative ‘’Union’’ à la transformation de plusieurs variétés de cultures riches en nutriment en farine enrichie et la préparation des plats culinaires. « Aujourd’hui, grâce aux formations reçues, nous parvenons à fabriquer sur la base de nos propres cultures de la farine enrichie en nutriments », a déclaré la porte –parole des femmes de la coopérative. Outre, SAA a formé chaque coopérative des 10 villages à la création d’un plan d’affaires et orienté vers les sociétés de financements. Ainsi, sur les dix villages 8 ont reçu un premier financement dont le montant varie de 3 à 15 millions FCFA

Selon de nombreux témoignages recueillis, ces approches innovantes développent la Sassakawa et contribue à lutter contre la malnutrition infantile, à promouvoir une alimentation saine et diversifiée. Les agriculteurs admettent avoir acquis des techniques de gestion post-agricole grâce au magasin d’une capacité de 200 tonnes qui réduit non seulement les pertes mais améliore la conservation des produits. En bref, les approches de Sasakawa Africa Association ont permis d’améliorer les productivités des 10 coopératives avec la création des exploitations agricoles plus rentables et d’orienter les producteurs vers le marché qui ont su développer une vente groupée de leurs produits qui s’est avérée plus rentable.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

