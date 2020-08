Tendances : James Barnor ou l’art de saisir dans le vif

C’est l’un des pionniers et plus grands photographes africains qui a su s’imposer sur la scène internationale. James Barnor fascine par le regard qu’il porte sur le monde et la façon dont il traduit ce regard à travers ses photographies. Né au Ghana en 1929, il a l’art de saisir dans le vif.

Toute sa vie, il a su incarner l’homme des grandes premières en participant aux grands moments historiques et emblématiques. Avec son studio Ever Young fondé en 1953, il a capturé les premiers instants de l’indépendance du Ghana.

Il a notamment immortalisé les premiers instants du Premier ministre de l’époque, Kwame Nkrumah. Premier photojournaliste du Ghana, il introduit la couleur dans son pays natal à son retour d’un séjour de 10 ans à Londres.

