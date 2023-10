Tombouctou : Le président du CNT fait un geste à l’endroit des personnes démunies

Le président du Conseil national de Transition (CNT), le colonel Malick Diaw, a décidé de contribuer pleinement à la 28ème édition du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion en octroyant des vies à des personnes démunies dans plusieurs localités du paie.

Tombouctou a été servie le 24 octobre dernier, au cours d’une cérémonie tenue dans la cour du gouvernorat. Pour la circonstance, une mission de 7 membres du CNT, conduite par son 4è vice-président, Hamèye Founé Mahalmadane, a effectué le déplacement dans la Cité des 333 saints pour procéder à la remise de 200 kits alimentaires à des familles démunies et aux veuves de militaires de la région.

Ces dons sont composés du riz, du mil, d’huile, du sucre et des pâtes alimentaires. «La cérémonie qui nous réunit cet après-midi consacre la remise officielle des dons de vivre offerts par le président du CNT à 200 personnes démunies de la région. Les bénéficiaires viennent de tous les cercles de la région et sont constitués de veuves de nos militaires, de personnes âgées, de personnes vivantes avec un handicap.

Intervenant au cours de la quatrième semaine thématique du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, ce geste du président Diaw est une invitation à tous et chacun à penser aux couches les plus vulnérables et à s’engager pour plus de solidarité », a expliqué le directeur de cabinet du gouverneur.

Mamadou Timbely a révélé que le président Malick Diaw vient de démontrer que toutes les régions se valent et toutes les communautés ont droit à la solidarité agissante. Il a ensuite rappelé une des récentes assistances de taille dans la région, à savoir le soutien apporté aux rescapés du bateau « Tombouctou » par le colonel Assimi Goïta, président de la Transition.

Pour sa part, Hamèye Founé Mahalmadane a demandé la minute de silence à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires nationales et étrangères. «Le geste du colonel Malick Diaw consiste à témoigner de la solidarité du CNT aux populations meurtries des Régions de Tombouctou, Gao et Bandiagara après les moments douloureux qu’elles ont vécus le 7 septembre dernier et jours suivants», a précisé le 4è vice- président du CNT. Il a remercié le gouverneur de région et son équipe pour leur disponibilité et toute l’assistance apportée aux victimes.

«Les autorités de la Transition, soucieuses du bien-être de leurs compatriotes, ont inscrit au nombre des priorités de l’État l’amélioration continue des conditions de vie des populations. Dans ce cadre, diverses activités ont été menées par les Institutions de la République sous la direction du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. Le président du Conseil national de Transition n’est pas demeuré en reste.

Sous sa direction et son impulsion, le CNT a réalisé diverses œuvres sociales en faveur des populations et de plusieurs structures de santé», a soutenu Hamèye Founé Mahalmadane.

Les portes-paroles des bénéficiaires qui se sont succédé au pupitre, ont remercié le chef de l’État et le président du CNT pour tous les efforts déployés au quotidien pour satisfaire les Maliens. Ils ont ensuite formulé des bénédictions pour le Mali.

Moulaye SAYAH

Amap Tombouctou

