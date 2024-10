Village SOS enfants de Sanankoroba : le PMU-Mali offre un don d’une valeur de près de quatre millions de FCFA

Dans le cadre de son 30e anniversaire, la société Pari Mutuel Urbain (PMU-Mali) a procédé, jeudi 19 septembre, à la remise d’un important don de vivres et de matériels au village d’enfants SOS de Sanankoroba.

Ce don destiné aux enfants vulnérables et à leur famille d’accueil a été salué par les bénéficiaires et l’administration de cette structure dédiée à la protection des enfants ayant été abandonnés par leurs parents. C’était sous l’égide du Directeur Marketing et Communication de PMU-Mali, Baye Guindo.

Deux tonnes de riz, cinq sacs de sucre de 50 kg, cinq bidons d’huile de 20 litres, 100 cartons de Spaghetti, 20 paquets de lait en poudre de cinq kg, 10 sacs de chaussures pour enfants, 100 paquets de couches pour bébé et 50 pièces de moustiquaire, le tout pour un montant de près de quatre millions de francs CFA. C’est l’importante quantité de dons offerts par la société Pari Mutuel Urbain (PMU-Mali) au village d’enfants SOS de Sanankoroba. Ce geste humanitaire de l’entreprise citoyenne, qui entre dans le cadre de son 30e anniversaire, vise à soulager les responsables du village SOS dans leur prise en charge des pensionnaires et du renforcement de capacités de l’éducation et de la santé.

Par ce geste, le PMU-Mali vient de réaffirmer toute l’attention qu’il accorde à la restauration de la dignité des personnes en situation de vulnérabilité et de précarité.

Selon son Directeur Marketing et Communication, Baye Guindo, le PMU-Mali est une entreprise citoyenne qui œuvre pour le bien-être de tous les citoyens. Cette importante donation n’est pas une première. Elle intervient après celle faite à la mairie du district de Bamako (remise de trois camions bennes) et aux déplacés du site de Faladié (remise de vivres).

Un appui colossal

Selon Baye Guindo, le PMU-Mali, plus qu’un jeu, est un véritable partenaire des enfants et « nous pensons que chaque enfant a droit à la nourriture et à l’éducation ». Il a assuré que le Directeur général Fasséry Doumbia et l’ensemble du personnel de PMU-Mali réitèrent leur disponibilité à accompagner le village d’enfants SOS de Sanankoroba.

Le Manager national des Programmes village d’enfants SOS, s’est réjoui du geste philanthropique de PMU-Mali qui constitue un appui colossal à la structure qu’il dirige. Selon Pascal Touré, le Village d’enfants SOS est une organisation dévouée à la protection des enfants.

« Dans cette mission, il a besoin des partenariats comme le PMU-Mali. Nous ne sommes pas à notre première aventure avec cette entreprise. C’est le lieu de remercier sa direction et son personnel. La cérémonie qui nous réunit ce matin est un geste qui nous va droit au cœur et au cœur des enfants pour lesquels nous sommes ici », a-t-il ajouté.

Il convient de rappeler que la cérémonie a pris fin par la remise symbolique de vivres aux responsables du village SOS. Elle s’est déroulée en présence de la superviseure Haïdara Maïmouna Coulibaly et Pascal Coulibaly, Manager national des Programmes village d’enfants SOS de Sanankoroba.

Anne Marie Soumouthéra

Bâti sur 7 hectares, le Village d’enfants SOS de Sanankoroba se situe à environ 30 km au sud de la capitale Bamako et a été officiellement inauguré le 10 décembre 1988. Il comprend 15 maisons familiales pour un total de 120 enfants. Il assure la prise en charge d’enfants vulnérables, ceux ayant perdu la prise en charge parentale ou risquent de la perdre.

