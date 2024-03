À 4 mois du début des Jeux olympiques, une polémique enflamme l’opinion française à la perspective que la Franco-malienne de 28 ans, Aya Nakamoura, donne une prestation à la cérémonie d’ouverture. «Elle ne représentera pas la France, car elle ne représente pas la culture française ni la France». Une position de l’extrême droite française, énervée, qui est loin de faire l’unanimité.

Officieusement relayée jusque-là par les réseaux sociaux, une prestation d’Aya Nakamoura à l’ouverture des J.O divise l’opinion française. «Cette dame ne chante pas en français» affirment des politiciens de l’extrême droite française, Marion Maréchal en tête. . Aya Danioko de son vrai nom, se voit aujourd’hui visée dans tous les sens. Les médias sont entrés dans la danse. Mais à l’opposé de ce sondage et de toutes les critiques, des sondages la font passer comme l’artiste française la plus suivie et la plus écoutée au monde.

Un succès fou depuis 2018

Elle figure dans le top des ventes d’au moins 46 pays. Sur les plateformes de musiques comme Spotify, Deezer et autres la Franco-malienne cumule aujourd’hui plus de 6 milliards d’écoutes selon les chiffres de son label. Une prouesse jamais égalée dans l’histoire de la musique française. Rien que pour son clip mythique «Djadja», l’interprète totalise plus de 954 millions de vues sur YouTube, sur laquelle plateforme elle totalise 7,38 millions d’abonnés pour 3 milliards de vues. Quand on veut voir son rang sur la scène internationale, elle reste de loin l’artiste française la mieux indiquée au monde pour jouer aux J.O.

Carla Bruni, compositrice-interprète franco-italienne est catégorique soutient mordicus la chanteuse d’origine malienne. Outre l’ancienne première dame de la France, il y a le chanteur d’origine guinéenne, Black M.

Les Jeux olympiques sont une compétition de rang mondial, notamment avec la participation des compétitions sportives phares comme le football. La Fifa a fait de ce sport, un levier stratégique pour lutter contre le racisme dans le monde «No To Racism». Les fans d’Aya seront peut-être amèrement déçus si toutefois ils ne voient pas leur artiste faire une prestation à l’ouverture des J.O, le 26 juillet prochain.

Ousmane Tangara

