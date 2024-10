Ballon d’Or africain : le Maroc abritera les CAF Awards 2024

Le Maroc accueillera les CAF Awards pour la troisième année consécutive le 16 décembre, après les éditions réussies de 2022 et 2023 à Marrakech.

La Confédération Africaine de Football (CAF) a officiellement annoncé que la prestigieuse cérémonie des CAF Awards se tiendra le 16 décembre prochain au Maroc. Ce rendez-vous incontournable du football africain, qui récompense les joueurs et personnalités les plus marquants du continent, sera organisé pour la troisième année consécutive dans le royaume chérifien, confirmant ainsi son statut de terre d’accueil privilégiée pour les grands événements sportifs.

Après les éditions 2022 et 2023, respectivement tenues au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora et au Palais des Congrès de Marrakech, le Maroc réitère une fois de plus son engagement pour le rayonnement du sport africain. Bien que le lieu exact de la cérémonie 2024 reste à préciser, cette nouvelle édition promet d’être à la hauteur des précédentes. La décision de confier l’organisation de l’événement au Maroc a été entérinée par le Comité exécutif de la CAF, comme l’ont rapporté plusieurs médias locaux.

Les CAF Awards, souvent comparés au Ballon d’Or européen, ont vu le jour en 2000 et célèbrent chaque année les performances les plus remarquables dans les compétitions de clubs et d’équipes nationales, sur une période allant de septembre 2023 à juin 2024. Parmi les distinctions les plus attendues figure le prestigieux titre de Joueur africain de l’année, décerné sans interruption depuis 1992, avec comme premier lauréat le Ghanéen Abedi Pelé.

Outre ce trophée emblématique, la cérémonie propose une vaste gamme de prix visant à honorer les talents du football africain sous toutes ses formes. Le prix de la Joueuse africaine de l’année, la distinction pour la Jeune joueuse de l’année, ou encore les titres d’Entraîneur de l’année et de Club de l’année, figurent parmi les récompenses qui seront décernées lors de cette soirée de gala.

L’édition 2023 a particulièrement mis en lumière les performances du football marocain. Les Lions de l’Atlas ont été sacrés Meilleure équipe nationale, tandis que Walid Regragui a été élu Meilleur entraîneur. Fatima Tagnaout, Nesryne El Chad et Yassine Bounou ont également brillé en remportant respectivement les titres de Meilleure Joueuse interclubs féminin, Jeune Joueuse de l’année et Gardien de but de l’Année.

En parallèle à cette prestigieuse cérémonie, le Maroc continue d’affirmer son leadership sur la scène du football africain. Le pays accueillera en effet la Ligue des champions féminine de la CAF en novembre 2024, ainsi que la Coupe d’Afrique des Nations féminine (WAFCON) en 2026. Ce sera la troisième fois que le royaume abritera ce tournoi continental, après les éditions de 2022 et 2023.

Apanews

RT/ac/Sf/APA

Commentaires via Facebook :