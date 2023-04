Basket-ball : Adama Sanogo, la pépite qui fait la fierté du Mali au pays de l’Oncle SAM

Le jeune basketteur malien Adama Sanogo 21 ans, qui vient de remporter le championnat universitaire américain de basketball avec son équipe des Huskies du Connecticut, a été élu meilleur joueur étranger de ce championnat. Avec ses qualités hors pairs, le jeune prodige Adama semble incarner une star mondiale qui impactera fort positivement le sport malien en général et le basketball malien en particulier.

Dès ses premières semaines à Connecticut Huskies (UConn Huskies en anglais), Sanogo impressionne, et prend la place de Josh Carlton, le pivot titulaire, dans le cinq majeurs. Il devient l’un des favoris des fans, qui adore sa combativité, mais aussi ses mains de velours, lui qui possède un arsenal offensif à faire pâlir les meilleurs intérieurs du pays.

Lors de sa première saison, il aide les siens à remporter 25 matchs. Lors de sa deuxième année sur le campus, il hausse encore son niveau de jeu, et se voit sélectionné dans l’équipe type de la Big East, l’une des conférences les plus compétitives des USA. Après une élimination prématurée lors de la March Madness 2022, Sanogo revenu à Bamako voir sa famille, se ressourcer et organiser un camp de basket.

Lors de la saison en cours, il explose tout sur son passage. Il est élu dans le meilleur cinq de sa conférence, et reste en course pour être élu meilleur pivot du pays. Il figure aussi comme le favori pour être élu meilleur joueur de la March Madness, avec des moyennes de 18 points, 11 rebonds et 3 passes par match depuis le début du tournoi qu’UConn domine de la tête et des épaules. Les grands médias américains (ESPN, CBS Sports) parlent de lui, mais l’espoir malien veut le titre de champion.

Statistiquement parlant, les 19,7 points et les 10 rebonds par match qu’il a obtenus en moyenne lors de la série impeccable de six matchs du tournoi de la NCAA des Huskies, expliquent pourquoi il a été nommé le joueur le plus exceptionnel du Final Four. Plus que les chiffres, cependant, c’est l’intensité et la passion de Sanogo qui ont fait de lui la base sur laquelle les champions nationaux de 2023 ont été construits.

Né à Bamako le 12 février 2002, Adama Sanogo a grandi dans un milieu modeste avec sa sœur et son frère. Leurs parents, Cheick Na et Awa ont travaillé dur pour subvenir aux besoins de la famille, et le jeune Adama, amoureux du ballon rond, s’est tourné vers le basket. C’est alors qu’il tapa dans l’œil de recruteurs en 2016, lors d’un camp organisé par Cheick Diallo, l’ancien joueur NBA passé par les New Orleans Pelicans.

Dès la fin de l’année 2017, Sanogo, sous la houlette de son mentor Tidiane Dramé, s’envole pour les USA, à Centereach, à une soixantaine de kilomètres de New York, pour qu’il évolue au lycée de Our Savior New American. C’était-là le début de l’explosion d’un talent qui, aujourd’hui, nécessite une attention des autorités sportives maliennes.

Edjona Segbedji

