Basket-ball : Après le Portugal, Nassira Traoré Débarque en France

L’internationale malienne s’est engagée avec Colomiers Basket qui évolue en Nationale féminine 1 française. Un nouveau challenge pour l’ancienne sociétaire du Djoliba qui soufflera ses 32 bougies le 28 octobre prochain

L’internationale malienne, Nassira Traoré évolue désormais sous les couleurs de Colomiers basket, en Nationale féminine 1 française (NF1). L’Aigle Dame a quitté Quinta dos Lombos et la ligue principale du Portugal et s’est engagée, il y a quelques mois, avec ce club français qui évolue en troisième division.

Celle qui a été élue en 2018 Reine de la saison au Sénégal explique les raisons de ce choix.

«J’évalue bien cette trajectoire. Je pense que c’est le mieux pour moi. J’ai d’abord commencé au Mali, de là je suis allée au Sénégal, après en Tunisie, où j’ai passé 5 ans avant de revenir au Sénégal et de m’envoler plus tard pour le Portugal. Je suis actuellement en France. J’évolue par étape. Il est vrai qu’au Portugal, je jouais en Ligue principale et que là je suis en Nationale 1, ce qui est pour moi au même niveau que la Ligue 2. Je ne trouve pas cela mauvais», a confié Nassira Traoré à nos confrères du Journal du Mali.

L’ancienne joueuse du Djoliba rêvait de remporter le titre suprême avec son nouveau club pour accéder à la division supérieure, cette année. Malheureusement pour Nassira Traoré, le rêve a été brisé par la crise sanitaire qui secoue le monde depuis mars et qui a poussé beaucoup de pays, dont la France, à arrêter les compétitions sportives.

L’internationale malienne va donc devoir patienter au moins un an, avant de prétendre à la deuxième division.

«Notre objectif était simplement de gagner le championnat. Nous étions bien parties parce que nous occupions la deuxième place de notre groupe, mais le coronavirus est venu tout bouleverser. Selon ce que m’ont dit les dirigeants, l’équipe n’avait jamais atteint ce niveau et luttait chaque année pour ne pas descendre en Nationale 2. Là, nous gagnions beaucoup et étions bien parties», a expliqué Nassira Traoré.

