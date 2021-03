CAF : le Sud-africain Patrice Motsepe élu à la tête du football africain

Le sud-africain Patrice Motsepe a été désigné par acclamation président de la confédération africaine de football (CAF). Cela à l’issue de la 43e assemblée générale de l’institution qui a eu lieu le vendredi 12 mars à Rabat au Maroc. Le président de la fédération malienne de football (FEMAFOOT), Mamoutou Touré dit Bavieux, a quant à lui été élu au comité de surveillance de la FIFA.



Comme attendu, le sud-africain Patrice Motsepe a été désigné président de la Confédération africaine de football (CAF) par acclamation par les 55 présidents des fédérations nationales de football. Seul candidat en lice, l’élection du milliardaire sud-africain de 59 ans est tout sauf une surprise puisqu’il était le candidat du président de la FIFA, Gianni Infantino.

Les trois autres candidats au poste, l’Ivoirien Jacques Anouma, le Sénégalais Augustin Senghor et le Mauritanien Ahmed Yahya, se sont ainsi retirés à son profit lors d’une cérémonie célébrant l’unité africaine à Nouakchott (Mauritanie), en marge de la finale de la CAN-U20. Une réunion de façade puisqu’on sait qu’ils ont été obligés de retirer leur candidature sous la pression du grand manitou du football mondial et de ses alentours. Une ingérence et un paternalisme qui ne disent pas leur nom. Ce qui fait dire à beaucoup d’observateurs que Patrice Motsepe ne sera qu’un lampiste, une sorte de faire valoir pour la FIFA.

Le président du club sud-africain du Mamelodi Sundowns Football Club qui a fait fortune dans les mines et les finances est le 7e président élu de la CAF et le premier anglophone a dirigé le football africain. Il prend la tête d’une institution mal en point financièrement. La faute à la gestion calamiteuse de son prédécesseur le malgache Ahmad Ahmad suspendu par la FIFA pour 5 ans. Une sanction ramenée à 2 ans par le TAS en appel pour manquement à l’éthique de détournement de fonds.

Au cours de la même assemblée générale, le président de la fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit Bavieux a été élu au comité de surveillance de la FIFA. Une consécration pour le football malien.

