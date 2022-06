L’ancien Directeur technique national (DTN) et ancien sélectionneur national des Aigles du Mali, Mohamed Magassouba, a été choisi par la Confédération africaine de football (CAF) pour intégrer sa Commission technique et de développement. Cette commission permanente est chargée de la formation et des questions techniques et de développement du football africain. Magassouba va siéger avec, entre autres, Clémentine Touré, Kalilou Fadiga, Geremi Njitap, Herita Ilunga, Emmanuel Adebayor, Joseph Antoine Bell…

Entraîneur par intérim de l’Equipe nationale du Mali entre septembre 2017 et juillet 2019, Magassouba avait été confirmé à son poste en octobre 2019. Et cela jusqu’au avril 2022, date à laquelle la Fédération malienne de football (FEMAFOOT) a annoncé la fin de son bail après la non-qualification du Mali pour la Coupe du monde «Qatar 2022». Une qualification ratée de justesse !

Après sa nomination comme «Instructeur Continental Élite» par la CAF en août 2019, «Coach» a été également désigné expert mondial par la FIFA en janvier 2020.

Bon vent à Mohamed Magassouba dans sa nouvelle mission.

Alphaly

