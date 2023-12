CAN 2023 : Boubou Traoré et Modibo Samaké parmi les arbitres

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des arbitres de la CAN, Côte d’Ivoire 2023. Au total, 68 arbitres dont 26 centraux, 30 assistants et 12 de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) ont a été sélectionné pour la grande messe du football continental, prévue du 13 janvier au 11 février 2024.

Les heureux élus viennent de 19 pays et parmi eux, figurent deux Maliens, à savoir Boubou Traoré «Peny-Peny» (central) et Modibo Samaké (assistant). Arbitre international depuis 2014, Boubou Traoré officie régulièrement sur le continent et a dirigé des rencontres de la Ligue des champions d’Afrique, des éliminatoires de la CAN et de la Coupe du monde. Il a également sifflé à la phase finale de la dernière CAN, Cameroun 2021, à la CAN U20, Niger 2019, à la CAN U23, Égypte 2019 et au Championnat d’Afrique des nations (CHAN), Cameroun 2021.

Quant à Modibo Samaké, il a débuté sa carrière en 2006 à Bougouni. Deux ans plus tard (2014), il fit ses grands débuts en championnat de première division, avant d’accéder au grade d’arbitre international en 2018. Le natif de la capitale des Banimonotié participera à sa première CAN en Côte d’Ivoire mais était présent au dernier CHAN en Algérie et a déjà officié plusieurs matches de Ligue des champions d’Afrique et de la Coupe de la Confédération, sans compter les compétitions internationales de catégorie d’âge. Six femmes figurent parmi les 68 arbitres sélectionnés dont une juge centrale, deux femmes arbitres assistantes et trois arbitres VAR.

Lors de la phase finale de la CAN, le Mali évoluera dans le groupe E et affrontera l’Afrique du Sud, le mardi 16 janvier 2024, puis la Tunisie, le samedi 20 janvier 2024, avant de terminer la phase de poules contre la Namibie , le mercredi 24 janvier 2024. Les deux premiers matches se dérouleront au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo, alors que la troisième rencontre aura pour cadre le stade Laurent Pokou de San Pedro.

Djénéba BAGAYOGO

Commentaires via Facebook :