Compétition africaine des clubs : les adversaires des représentants maliens connus

Le tirage au sort des compétitions africaines des clubs a eu lieu le vendredi 13 août au Caire. Le Stade malien en ligue des champions et le FC Binga en Coupe de la Confédération africaine des clubs connaissent leurs adversaires.

Le Stade malien et le FC Binga sont fixés sur leur sort. En ligue des champions, le Stade malien affrontera l’AS Sonabel, le champion du Burkina Faso. Le match-aller est prévu entre le 10 et le 12 septembre et le retour du 17 au 19 septembre 2021.

En cas de qualification, les pensionnaires de Sotuba croiseront le fer avec le Horoya de Guinée pour une place dans la phase de poules de la compétition. Le match aller du second tour aura lieu entre les 15 et 17 octobre 2021 et le retour du 22 au 24 octobre 2021.

En coupe de la Confédération, le FC Binga, pour sa première sortie sur la scène internationale, affrontera le Monrovia club Breweries du Liberia au premier tour préliminaire. Comme en ligue des champions, le match-aller est prévu entre les week-ends du 10 et 12 septembre et le retour du 17 au 19 septembre 2021.

En cas de succès, l’équipe dont la victoire a été volée lors de la finale de l’édition 2021 de la coupe du Mali sera face au vainqueur de la double confrontation ASFA Yennenga du Burkina Faso-FC San Pédro de la Côte d’Ivoire. Pour le 2e tour, le match-aller aura lieu entre les 15 et 17 octobre 2021 et le retour du 22 au 24 octobre 2021.

